Бюджет получит более 1 трлн рублей от налога на доходы по вкладам в 2027 году
Рекордный показатель 2027 года обусловлен выплатой налога с процентных доходов, накопленных в период высоких ставок по депозитам
В 2027 году федеральный бюджет России получит более 1 трлн рублей от налога на доходы по вкладам физических лиц. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 годы, размещенной в базе данных Госдумы.
Согласно документу, в 2026 году поступления от этого налога оцениваются в 632 млрд рублей. В 2028 году сборы снизятся до 305,6 млрд рублей, а в 2029 году составят 307,4 млрд рублей.
Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Рекордный показатель 2027 года обусловлен выплатой налога с процентных доходов, накопленных в период высоких ставок по депозитам.
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