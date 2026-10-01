Бюджет получит более 1 трлн рублей от налога на доходы по вкладам в 2027 году

Рекордный показатель 2027 года обусловлен выплатой налога с процентных доходов, накопленных в период высоких ставок по депозитам

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В 2027 году федеральный бюджет России получит более 1 трлн рублей от налога на доходы по вкладам физических лиц. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2027–2029 годы, размещенной в базе данных Госдумы.

Согласно документу, в 2026 году поступления от этого налога оцениваются в 632 млрд рублей. В 2028 году сборы снизятся до 305,6 млрд рублей, а в 2029 году составят 307,4 млрд рублей.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Рекордный показатель 2027 года обусловлен выплатой налога с процентных доходов, накопленных в период высоких ставок по депозитам.

Зульфат Шафигуллин