Путин отдал ряд поручений по созданию новых социальных объектов в Татарстане

Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям создать новые социальные объекты в Татарстане. Список задач опубликован на сайте Кремля.

Поручения подготовлены по итогам февральского совещания в Казани, которое было посвящено реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, Минобрнауки РФ необходимо будет создать на базе Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева (КАИ) интерактивный музей техники, посвященный отечественному авиастроению.

В документе подчеркивается, что музей планируется открыть к началу мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году.

Также до 1 июня нужно рассмотреть вопрос строительства нового здания Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Среди других поручений – создание в регионе новых рабочих мест для инвалидов. Так, в Казане рассматривается возможность по разработке безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, Путин предложил в Казани разместить площадку для сдачи экзаменов по вождению при республиканской Госавтоинспекции «на удалении от зданий общеобразовательных организаций», передает ТАСС.

Для решения проблемы нехватки мест в казанских школах рекомендуется возвести для учебных организаций многоэтажные дома или реконструировать имеющиеся здания в историческом центре города.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может приехать в Казань после майских праздников.