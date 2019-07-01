Рустем Усманов стал преемником Рафката Кантюкова во главе «Газпром трансгаз Казань»

Новым генеральным директором ООО «Газпром Трансгаз Казань» вместо Рафката Кантюкова стал Рустем Усманов. Сегодня коллективу компании его представил заместитель председателя правления, генеральный директор Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. В торжественной церемонии участвовал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Усманов занимал пост главного инженера — заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа». Кантюков займет должность советника нового гендиректора.

На встрече отметили, что Рафкат Кантюков более 20 лет возглавлял одно из крупнейших предприятий республики, работал в годы реализации мощнейшей по своим масштабам и беспрецедентной по сути программы газификации в Татарстане. Республика является одним из крупнейших потребителей газа, кроме того, активно развивает направление газомоторного топлива.



— Рустам Нургалиевич поблагодарил Рафката Абдулхаевича, отметив его личный вклад в развитие отрасли, а также отметив профессионализм коллектива, на чьих плечах ежедневное обеспечение газом всей республики. Перед новым руководителем стоит задача продолжить эту работу. По словам президента, все налаженное нужно беречь и расширять возможности. Президент заверил, что готов оказывать личную поддержку, а также поддержку правительства в работе нового генерального директора. А также отметил важность того, что Р.А. Кантюков продолжит работу в качестве советника. Рустам Нургалиевич сказал, что ему звонил Алексей Борисович Миллер, они поговорили о кадровых решениях и Рустам Нургалиевич поблагодарил Миллера за внимание, которое он оказывает отрасли в Татарстане, — пересказала подробности встречи в «Газпром Трансгаз Казань» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Кантюков возглавил компанию в 1998 году. Под его руководством в Татарстане полностью реализована программа газификации. С 1999 года он является депутатом Государственного совета РТ.