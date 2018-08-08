Машина не роскошь? В России сдержали удорожание бензина, но взвинтили цены на газ

С мая стоимость «газомоторки» выросла чуть ли не на четверть — эксперты задаются вопросом, почему бездействуют антимонопольщики

После вмешательства властей резкое подорожание бензина в России удалось затормозить. С мая популярные марки — 92-й и 95-й — выросли лишь на 5%, в то время как продавцы газомоторного топлива, похоже, не сдерживали аппетиты — их продукт подорожал аж на 20%. С чем это связано и когда нас ждет вторая волна топливной лихорадки — подробнее в материале «Реального времени».

Мечты сбываются у «Газпрома»

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает замерять цены на заправках в городах ПФО. За последние три месяца статистика показала удивительные результаты. Как и обещали в правительстве, после договоренности с крупными нефтяными компаниями те притормозили резкий рост цен на бензин в ответ на обещание не повышать топливные акцизы. С мая средние цены на популярные марки в округе выросли лишь на 5% — с 38,66 до 40,66 рубля за литр 92-го и с 41,25 до 43,51 рубля за литр 95-го.

Однако с газомоторным топливом ситуация прямо противоположная. За тот же период средние цены подскочили более чем на 21%. Так обстоят дела по всем городам Поволжья. Например, в Казани стоимость газа на АЗС за три месяца выросла с 18,50 до 22,50 рубля за куб (+22%), в Набережных Челнах и Нижнекамске и того больше — с 17,75 до 22,25 руб./куб и 22,20 руб./куб соответственно (+25%), в Альметьевске — с 18,20 до 21,95 руб./куб (+21%).

У соседей цены выросли больше всего в Уфе — на 22% (18—22 руб./куб), меньше всего в Йошкар-Оле — на 16% (19—21,95 руб./куб). Газ также подорожал в Чебоксарах — на 20% (18,90—22,7), Ульяновске — на 21% (18—21,70) и Самаре — на (18—21,75). Самая дорогая заправка газом — в Чебоксарах, наиболее дешевая — в Ульяновске.

Все претензии к ФАС

— Причины повышения стоимости газа неизвестны, потому что цены на него отвязаны от цен на нефть — и в России, и в мире они развиваются своим путем. В нашей стране для нефтепродуктов существует рынок, а для газа, в общем-то, рынка нет — здесь регулируемые цены, «Газпром» не может ни поднимать, ни опускать стоимость ресурса. Вероятно, это какие-то сознательные действия, потому что они каждый месяц публикуют новые расценки. Поэтому тут все претензии к ФАС — цены они определяют, — считает аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

— Такого быть не должно, потому что есть же тарифная политика. Честно говоря, для меня это новость. Надо посмотреть, с чем это может быть связано. Я знаю, что есть часть газовых тарифов, связанных с ценой на нефть, — они привязаны к средней цене на период. Соответственно, это могло повлиять. Если цены на нефтепродукты продолжительное время были высокими, то после этого подтягиваются и цены на газ, но в принципе, глобально такого быть не должно, — добавил заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По мнению и.о. начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Ильгиза Рахимова, резкое весеннее подорожание топлива потянуло за собой и газ: «В данном случае подорожавший бензин переключил спрос на газ. Расход у него на 100 км на 15—20% выше, чем у бензина. Но при этом цена в два раза ниже, чем у бензина. В принципе, пока автомобилистам выгоднее ездить на газе. Поэтому растет спрос, возникает небольшой дефицит газа, соответственно, растут и цены на него. Я думаю, в ближайшее время они достигнут какого-то потолка и стабилизируются».



Здесь стоит отметить, что рынок газомоторного топлива в Татарстане растет не так быстро, как планировалось. Программу развития рынка стоимостью около 75 млрд рублей уже два года подряд признают малоэффективной. Все упирается в противоречие: транспорта на газе не становится заметно больше из-за нехватки заправок, а заправки убыточны из-за отсутствия спроса. Не помогает делу и монополия «Газпрома», да и сами по себе преимущества газа преувеличены, добавляют эксперты.



Что касается бензина, закупочные цены на него стабилизировались, сообщил Ильгиз Рахимов. Фото Максима Платонова



«Если второй раз такой трюк устроят, будет еще хуже»

Что касается бензина, закупочные цены на него стабилизировались, сообщил Ильгиз Рахимов: «Плюс-минус 100—200 рублей туда-сюда играют, но в целом стабилизировались оптовые цены. Пока, конечно, маржинальность АЗС не самая лучшая, не покрывает всех издержек. Но пока каких-то предпосылок, что цены будут расти, нет».

Однако нельзя исключать, что из-за налогового маневра ситуация может измениться, считают эксперты. Правительство России намерено повысить сборы с нефтегазовых компаний, продающих топливо, что может создать условия для бесконтрольного удорожания бензина на внутреннем рынке. В течение ближайших пяти лет будет идти поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении нефти. Таким образом, фискальные сборы с нефтяного сектора вырастут и бюджет получит дополнительные доходы.

— Если просто математически считать, то надо, чтобы цена поднялась где-то на 2 рубля на заправках с учетом того, что акциз вырастет. Поэтому исключать очередного повышения стоимости бензина нельзя. Все будет зависеть от того, как наши законодатели будут решать этот вопрос. Конечно, еще полгода есть, поэтому я не переживаю. Но маржинальность АЗС пока приближается к нулю, мы стараемся работать в рынке, на заправках цены не повышаем, но предпосылок к снижению точно нет, — подчеркнул Рахимов.

Михаил Крутихин прекращение резкого повышения цен на бензин считает «искусственной приостановкой». По его мнению, после проведения налогового маневра горючее может снова сильно подорожать:

Налоговый маневр больше рассчитан на крупные компании с экспортом нефти. Фото st.volga.news

— Во-первых, очень трудно станет работать тем, у кого нет экспорта и добычи, — небольшим нефтеперерабатывающим предприятиям. Себестоимость приобретаемых ими нефтепродуктов существенно повысится. Во-вторых, в новом законе о налоговом маневре говорится, что правительство сможет регулирующим порядком вводить какие-то дополнительные экспортные пошлины на нефтепродукты и нефть. То есть мы опять видим неустойчивое положение, налоговые правила по воле правительства меняются часто, по несколько раз в год. И для того чтобы быть в прибыли, реализаторам бензина и дизтоплива необходимо держать более высокие цены, чтобы не остаться в убытке.

Мелкие игроки по этой причине могут вовсе уйти с рынка. Налоговый маневр больше рассчитан на крупные компании с экспортом нефти. Что если «правительство опять обманет, как и в предыдущий раз с таким же маневром, когда обещали поднять налог на добычу полезных ископаемых и, соответственно, понизить экспортную пошлину? Но налог повысили, а пошлины не понизили. Если второй раз такой трюк устроят, будет еще хуже, компании будут вынуждены поднимать цены», — отметил Михаил Крутихин.

Впрочем, налоговый маневр не может поднять цены настолько, насколько это было весной, полагает Танурков: «Это будет растянуто лет на пять»:

— Есть обратный акциз на нефть, который будет сдерживать цены. Поэтому, думаю, сам по себе налоговый маневр сильной угрозой для подорожания топлива не является. Собственно, стоимость бензина росла из-за того, что был рост цен на нефть, а еще доллар дорожал к рублю, и все это наложилось. Поэтому я не думаю, что сдерживание цен сейчас искусственное, а нефтепродукты по старым ценам продавались только из хранилищ, цены постепенно подтягиваются к тому уровню, который должен быть равновесным. На текущий момент это все исчерпалось на подтягивании цены, и, в принципе, я думаю, сейчас равновесие восстановилось.

В дальнейшем стоимость горючего снова будет зависеть от цен на нефть и курса рубля, добавил собеседник издания.