Машина не роскошь? В России сдержали удорожание бензина, но взвинтили цены на газ
С мая стоимость «газомоторки» выросла чуть ли не на четверть — эксперты задаются вопросом, почему бездействуют антимонопольщики
После вмешательства властей резкое подорожание бензина в России удалось затормозить. С мая популярные марки — 92-й и 95-й — выросли лишь на 5%, в то время как продавцы газомоторного топлива, похоже, не сдерживали аппетиты — их продукт подорожал аж на 20%. С чем это связано и когда нас ждет вторая волна топливной лихорадки — подробнее в материале «Реального времени».
Мечты сбываются у «Газпрома»
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает замерять цены на заправках в городах ПФО. За последние три месяца статистика показала удивительные результаты. Как и обещали в правительстве, после договоренности с крупными нефтяными компаниями те притормозили резкий рост цен на бензин в ответ на обещание не повышать топливные акцизы. С мая средние цены на популярные марки в округе выросли лишь на 5% — с 38,66 до 40,66 рубля за литр 92-го и с 41,25 до 43,51 рубля за литр 95-го.
Однако с газомоторным топливом ситуация прямо противоположная. За тот же период средние цены подскочили более чем на 21%. Так обстоят дела по всем городам Поволжья. Например, в Казани стоимость газа на АЗС за три месяца выросла с 18,50 до 22,50 рубля за куб (+22%), в Набережных Челнах и Нижнекамске и того больше — с 17,75 до 22,25 руб./куб и 22,20 руб./куб соответственно (+25%), в Альметьевске — с 18,20 до 21,95 руб./куб (+21%).
У соседей цены выросли больше всего в Уфе — на 22% (18—22 руб./куб), меньше всего в Йошкар-Оле — на 16% (19—21,95 руб./куб). Газ также подорожал в Чебоксарах — на 20% (18,90—22,7), Ульяновске — на 21% (18—21,70) и Самаре — на (18—21,75). Самая дорогая заправка газом — в Чебоксарах, наиболее дешевая — в Ульяновске.
Все претензии к ФАС
— Причины повышения стоимости газа неизвестны, потому что цены на него отвязаны от цен на нефть — и в России, и в мире они развиваются своим путем. В нашей стране для нефтепродуктов существует рынок, а для газа, в общем-то, рынка нет — здесь регулируемые цены, «Газпром» не может ни поднимать, ни опускать стоимость ресурса. Вероятно, это какие-то сознательные действия, потому что они каждый месяц публикуют новые расценки. Поэтому тут все претензии к ФАС — цены они определяют, — считает аналитик нефтегазового сектора, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
— Такого быть не должно, потому что есть же тарифная политика. Честно говоря, для меня это новость. Надо посмотреть, с чем это может быть связано. Я знаю, что есть часть газовых тарифов, связанных с ценой на нефть, — они привязаны к средней цене на период. Соответственно, это могло повлиять. Если цены на нефтепродукты продолжительное время были высокими, то после этого подтягиваются и цены на газ, но в принципе, глобально такого быть не должно, — добавил заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
По мнению и.о. начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть» Ильгиза Рахимова, резкое весеннее подорожание топлива потянуло за собой и газ: «В данном случае подорожавший бензин переключил спрос на газ. Расход у него на 100 км на 15—20% выше, чем у бензина. Но при этом цена в два раза ниже, чем у бензина. В принципе, пока автомобилистам выгоднее ездить на газе. Поэтому растет спрос, возникает небольшой дефицит газа, соответственно, растут и цены на него. Я думаю, в ближайшее время они достигнут какого-то потолка и стабилизируются».
Здесь стоит отметить, что рынок газомоторного топлива в Татарстане растет не так быстро, как планировалось. Программу развития рынка стоимостью около 75 млрд рублей уже два года подряд признают малоэффективной. Все упирается в противоречие: транспорта на газе не становится заметно больше из-за нехватки заправок, а заправки убыточны из-за отсутствия спроса. Не помогает делу и монополия «Газпрома», да и сами по себе преимущества газа преувеличены, добавляют эксперты.
«Если второй раз такой трюк устроят, будет еще хуже»
Что касается бензина, закупочные цены на него стабилизировались, сообщил Ильгиз Рахимов: «Плюс-минус 100—200 рублей туда-сюда играют, но в целом стабилизировались оптовые цены. Пока, конечно, маржинальность АЗС не самая лучшая, не покрывает всех издержек. Но пока каких-то предпосылок, что цены будут расти, нет».
Однако нельзя исключать, что из-за налогового маневра ситуация может измениться, считают эксперты. Правительство России намерено повысить сборы с нефтегазовых компаний, продающих топливо, что может создать условия для бесконтрольного удорожания бензина на внутреннем рынке. В течение ближайших пяти лет будет идти поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в отношении нефти. Таким образом, фискальные сборы с нефтяного сектора вырастут и бюджет получит дополнительные доходы.
— Если просто математически считать, то надо, чтобы цена поднялась где-то на 2 рубля на заправках с учетом того, что акциз вырастет. Поэтому исключать очередного повышения стоимости бензина нельзя. Все будет зависеть от того, как наши законодатели будут решать этот вопрос. Конечно, еще полгода есть, поэтому я не переживаю. Но маржинальность АЗС пока приближается к нулю, мы стараемся работать в рынке, на заправках цены не повышаем, но предпосылок к снижению точно нет, — подчеркнул Рахимов.
Михаил Крутихин прекращение резкого повышения цен на бензин считает «искусственной приостановкой». По его мнению, после проведения налогового маневра горючее может снова сильно подорожать:
— Во-первых, очень трудно станет работать тем, у кого нет экспорта и добычи, — небольшим нефтеперерабатывающим предприятиям. Себестоимость приобретаемых ими нефтепродуктов существенно повысится. Во-вторых, в новом законе о налоговом маневре говорится, что правительство сможет регулирующим порядком вводить какие-то дополнительные экспортные пошлины на нефтепродукты и нефть. То есть мы опять видим неустойчивое положение, налоговые правила по воле правительства меняются часто, по несколько раз в год. И для того чтобы быть в прибыли, реализаторам бензина и дизтоплива необходимо держать более высокие цены, чтобы не остаться в убытке.
Мелкие игроки по этой причине могут вовсе уйти с рынка. Налоговый маневр больше рассчитан на крупные компании с экспортом нефти. Что если «правительство опять обманет, как и в предыдущий раз с таким же маневром, когда обещали поднять налог на добычу полезных ископаемых и, соответственно, понизить экспортную пошлину? Но налог повысили, а пошлины не понизили. Если второй раз такой трюк устроят, будет еще хуже, компании будут вынуждены поднимать цены», — отметил Михаил Крутихин.
Впрочем, налоговый маневр не может поднять цены настолько, насколько это было весной, полагает Танурков: «Это будет растянуто лет на пять»:
— Есть обратный акциз на нефть, который будет сдерживать цены. Поэтому, думаю, сам по себе налоговый маневр сильной угрозой для подорожания топлива не является. Собственно, стоимость бензина росла из-за того, что был рост цен на нефть, а еще доллар дорожал к рублю, и все это наложилось. Поэтому я не думаю, что сдерживание цен сейчас искусственное, а нефтепродукты по старым ценам продавались только из хранилищ, цены постепенно подтягиваются к тому уровню, который должен быть равновесным. На текущий момент это все исчерпалось на подтягивании цены, и, в принципе, я думаю, сейчас равновесие восстановилось.
В дальнейшем стоимость горючего снова будет зависеть от цен на нефть и курса рубля, добавил собеседник издания.
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