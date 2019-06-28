От трех до семи: в России ужесточили наказание за пьяные ДТП и побег с места аварии

По другим новшествам — Верховный суд РФ разъяснил, как наказывать водителей за нечитаемые номера

С начала лета в законодательстве для водителей произошли значительные изменения: с сегодняшнего дня вступает в силу закон, значительно ужесточающий наказание за оставление места ДТП с пострадавшими и за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Чуть ранее Пленум Верховного суда РФ разъяснил, как именно наказывать автомобилистов за административные правонарушения, что значительно изменит практику санкций, например, за нечитаемые номера и ДТП на обочинах. Автовладельцы поддержали большую часть изменений, а автоюристы сочли ужесточение наказания неэффективным и высказались за введение алкозамков на автомобилях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Что нового для водителей?

Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, ужесточающие ответственность за оставление места ДТП с пострадавшими и за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Теперь пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью смогут назначить срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальная планка наказания составляла четыре года). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от пяти до 12 лет (ранее срок наказания составлял от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет). Отметим, что еще в конце апреля к пьяным водителям по мере наказания фактически приравняли тех, кто оставил место ДТП.

Это не единственное изменение в автомобильном законодательстве, которое вступает в силу за последние дни. Другие связаны с постановлением Пленума Верховного суда РФ, которые вступили в силу со дня опубликования, 25 июня. Оно разъясняет нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.

К примеру, разъяснено применение ст. 12.2 КоАП (наказания за нечитаемые номера). Если водитель намеренно закрыл или загрязнил госзнак, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав на срок до трех месяцев. Но для этого инспектор должен доказать суду умышленность действий водителя, например, показав на фото, что вся машина чистая, а госзнак грязный. Если видно, что номер загрязнился при движении по трассе, то применять можно только 500-рублевый штраф.

Еще одно разъяснение связано с выездом на обочину в нарушение ПДД. Случается, что водители (их в автосреде называют «обочечниками»), двигаясь по обочине, столкнулись с автомобилями, поворачивающими направо из основного ряда. Такой водитель впоследствии пытается доказать в судах, что он ехал прямо, не меняя траекторию движения, и ему должны были уступить дорогу. В постановлении разъясняется, что такого права у нарушителя нет, — уступать ему никто не должен был, поскольку машина двигалась там, где запрещено правилами.

Еще одно разъяснение связано с выездом на обочину в нарушение ПДД. Фото youtube.com

Также разъяснены ситуации с установкой на автомобиль нештатных газоразрядных (ксеноновых) ламп, за которые инспекторы часто лишали прав по ч. 3 ст. 12.5 КоАП. Согласно новым разъяснениям, за это может грозить лишь штраф в 500 рублей. Кроме того, в постановлении Верховного суда есть пункт, что водители с электронным полисом ОСАГО не должны иметь его бумажную версию. Штрафовать за отсутствие распечатки автовладельцев не будут.

Автовладельцы высказались за жесткое наказание для пьяных водителей

Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин объяснил, на что именно надо обратить внимание в документах Верховного суда РФ.

— Важно, кстати, пояснить, что ситуация с нечитаемыми номерами касается именно движущихся авто. Некоторые переживают в соцсетях, что им там во дворах заклеят номера бумажками и оштрафуют. Что касается изменений, то сейчас инспектор должен будет доказывать умышленность загрязнения номера. Раньше же как было в судах: «нет основания не доверять инспектору», и доказывать должны были все мы сами. Еще важное разъяснение — «обочечники». В наших случаях, в казанских, это еще и касается движения по автобусной полосе. Движение с нарушением ПДД не дает никаких преимуществ перед теми, кто не нарушает ПДД. Мы сами долго над этим бились, в том числе в Верховном суде Татарстана, и выигрывали дела. Теперь хоть орать перестанут.

Ужесточение наказания за пьяную езду и оставление места ДТП Хайруллин безоговорочно поддержал.

«С пьяницами за рулем надо максимально жестко бороться. Я даже поддерживаю [министра МВД РФ Владимира] Колокольцева, который предложил начать изымать автомобили у пьяных водителей (премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне поддержал эту инициативу, — прим. ред.). Еще в советское время были плакаты «Пьяный за рулем — преступник», я так же считаю», — заявил он.

Председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов» Юрий Куланов также поприветствовал ужесточение наказания для пьяных водителей, совершивших ДТП, но придерживается иного мнения по поводу ситуации с грязными номерами.



— Я на стороне мер, усиливающих наказание за пьяную езду, оставление места ДТП. Что касается нечитаемых номеров, то ответственность за состояние автомобиля, в том числе читаемость номеров, лежит на водителе. Так что тут дали поблажку автомобилистам. Надо было оставить так, как было, ведь это все субъективно: специально номер загрязнили, не специально. Прежде чем он выезжает на дорогу, он должен посмотреть, все ли в порядке с номером.

«Ужесточение наказания за пьяные ДТП — это борьба со следствием, а не с причиной»

Представитель юридического партнерства «Аманат» Ильнур Хамидуллин придерживается иного мнения по вопросу ужесточения наказания за пьяную езду.

— Я думаю, что ничего не изменится. Нарушители как были, так и будут, даже если в шесть раз, в десять увеличить наказание, нарушители все равно найдутся. Это мало повлияет на количество пьяных за рулем. Ответственность же повышают не в первый раз. Мне кажется, можно было бы перенять зарубежный опыт, когда осужденному за пьяную езду водителю ставят специальный прибор, когда он сначала должен дыхнуть в трубочку, и потом только автомобиль заводится. Но это тоже нецелесообразно, могут же попросить кого-то дыхнуть, потом сядут за руль и уедут, — полагает он.

Московский автоюрист Владлен Копвиллем рассказал о новых лайфхаках, которыми будут пользоваться недобросовестные водители.

— По нечитаемым номерам — это достаточно значительные изменения. Понятно, чем вызвано, что люди часто закрывают номера, чтобы не платить штраф или оплату за муниципальную парковку. Хотя все равно выход следующий: люди просто будут снимать номера. Двигаться без номеров нельзя, стоять — можно. Что касается новых разъяснений: в Москве раньше всех привлекали по части 2 ст. 12.2 КоАП, то есть лишали прав. Зимой едешь по трассе, номер залепился снегом, гаишники это видят и оформляют, что якобы водитель это специально сделал. Теперь четко расписано, что гаишники должны сами доказывать. Должны прилагаться доказательства, фотографии, суд будет учитывать и объяснения человека.

При этом Копвиллем вспомнил, что несколько дней назад к нему обратился клиент, у которого вся машина была вымыта, а номерной знак загрязнен, причем не видно только две буквы и две цифры: «Он прямо в суде говорил, что специально не моет, чтобы его камеры не ловили!»



— Что касается пьяных, то на мой взгляд, ужесточение наказания за пьяные ДТП — это борьба со следствием, а не с причиной. Я давно говорил, что нужно вводить алкозамки. Сейчас считается, что если кто-то пострадал от действий пьяного водителя, то это неумышленно. Считается, что если человек сел за руль, то он не хочет никого убивать. Сейчас наказание уже почти сравнялось с наказанием за умышленное убийство. Но, на мой взгляд, нужно устанавливать алкозамки, и если даже человек их обманывает — становится ясен умысел. А раз умысел, то ДТП с его участием — это уже умышленное убийство, — заявил Копвиллем.

Меры по ужесточению наказания для оставивших место ДТП Копвиллем поддержал. «С учетом того, что большинство водителей — это мужчины… Человек не хочет отвечать за свои действия — ну не мужик это».