Строить, чтобы не ломать: новые правила оформления частных и дачных домов

Законодатели упростили регистрацию и более четко прописали границы дозволенного

4 августа в России изменились правила оформления индивидуальных жилых и садовых домов. Теперь не нужно брать разрешение на строительство. Достаточно уведомить местные власти о начале строительства, а потом об окончании. Органы местного самоуправления проверяют соответствует ли объект требованиям закона, в случае положительного заключения, обращаются в Россреестр за регистрацией. Таким образом, из цепочки исключается застройщик, но главное, по словам представителей Росреестра, минимизируются мошеннические действия. Подробности — в материале «Реального времени».

Строить без разрешения, но с уведомлением

Изменения, вступившие в силу, касаются обычных граждан, которые хотят построить дом или зарегистрировать уже построенный. Раньше процедура была такая: гражданин обращался за разрешением на строительство, строил дом, ставил его на учет и получал выписку о внесении сведений в ЕГРН. Теперь брать разрешение не нужно, порядок изменили на уведомительный.

— Гражданин должен обратиться в органы местного самоуправления, в Казани — в Управление градостроительных разрешений с документами о начале планируемого строительства. Там в течении 7 дней проверяют, соответствуют ли параметры дома разрешенным нормам и направляют заявителю уведомление о соответствии либо о несоответствии. В последнем случае необходимо будет исправить указанные замечания. Уведомление считается согласованием строительства, в течение 10 лет застройщик должен реализовать задуманное. По окончании строительства гражданин также уведомляет уполномоченные органы, которые проверяют объект на соответствие требованиям закона, самостоятельно направляют в электронном виде в Росреестр Татарстана заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на данный объект недвижимости, — говорит Ада Зайдуллина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан.

Список документов, необходимых для оформления постройки не изменился, как и ранее это — документ, подтверждающий право собственности на земельный участок, план расположения объекта, описание будущего дома и так далее. Принципиальное отличие в документообороте. Из цепочки исключен застройщик или собственник участка и объекта недвижимости. Органы государственной власти взаимодействуют между собой. Даже за уведомлением о согласовании строительства приходить не нужно — документ с электронной подписью направят по электронной почте.

Границы дозволенного: 3 метра впереди и 5 — сзади

Новый порядок упрощает жизнь физлицам — добросовестным застройщикам, но усложняет мошенникам, которые под видом индивидуального жилого дома строили многоквартирные: по новым правилам индивидуальный дом не может состоять из квартир или блоксекций.

Теоретически, можно сначала построить дом, а потом обратиться с уведомлением о планируемом строительстве и через несколько месяцев — о завершении строительства. По словам заместителя начальника Россреестра, проверять это никто не будет. Но есть риск, что объект будет возведен с нарушениями градостроительного регламента, и тогда на учет его в упрощенном порядке не поставят. Нужно будет обращаться в суд. А если и суд не узаконит строение — то сносить.

— Обладатель земельного участка, прежде чем начать что-то строить, должен понимать, что имеет право делать, а что не имеет. Перед стройкой надо посмотреть, что у него с документами — либо по публичной кадастровой карте, либо по кадастровой выписке, понять определены ли границы участка, какой разрешенный вид использования, можно ли на нем строить жилой дом. Потому что на садовых участках можно строить только садовые дома, — говорит Анастасия Латыпова, замначальника Управления архитектуры и градостроительства Казани.

Изменения в законе более четко определяют параметры индивидуального жилого и садового домов и расположение их на участке. В обоих случаях дома не должны стоять ближе 3 метров от передней границы участка и 5 метров от задней. Передней границей считается граница участка, выходящая на территорию общего пользования, — дорогу в поселке или аллею в саду. Если участок угловой, то у него будет, соответственно, две передних границы.

Не ругайтесь с соседями, если нарушили закон

Индивидуальный жилой дом не может быть выше 20 метров и трех этажей над землей. Садовый — площадью не более 50 кв. м, не выше одного этажа, плюс мансарда. Мансарда не считается вторым этажом, если высота от уровня пола до пересечения с крышей менее 1,5 метра. Так как садовые участки предназначены прежде всего для выращивания овощей и фруктов, то дом должен занимать не более 30 процентов от его площади.

Что делать тем, кто построил дом с нарушениями? Жить в нем и использовать можно, но зарегистрировать нельзя, а значит совершать сделки — куплю-продажу, наследование и так далее. Вариантом узаконить незаконное строение остается обращение в суд. Как рассказали в Россреестре, суды, как правило, становятся на строну застройщика, если он не нарушает ничьих прав. Но если у вас есть соседи, которые на садовом участке не могут выращивать морковь, из-за того что негабаритное строение перекрывает солнечный свет, то сделать это будет сложнее. Суды могут признать незаконными и зарегистрированные по старым правилам строения, если они имеют нарушения.

Как рассказали в Россреестре, суды, как правило, становятся на строну застройщика, если он не нарушает ничьих прав. Фото chistopol.ru



— Если дом больше 50 кв. м, но зарегистрирован и соседи только сейчас поймут, что вы нарушаете их права, то они могут обратиться в суд. И суд, даже при наличии регистрации, может признать это самовольной постройкой по признакам несоответствия параметрам, — говорит Ада Зайдуллина, заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан.

Уведомительный порядок, по словам экспертов, защищает от ситуаций, когда вложены деньги, дом построен, а узаконить его нельзя.