Досрочно в ФНЛ: ФК «Нефтехимик» провел почти идеальный сезон

Кто помог выиграть зону «Урал-Поволжье» и с кем нижнекамцы идут на повышение

После двухлетней «ссылки» в ПФЛ нижнекамский «Нефтехимик» наконец решил задачу по возвращению в Футбольную национальную лигу, закрыв домашний сезон победой в «закамском дерби» с КАМАЗом. «Реальное время» рассказывает, за счет чего нижнекамцы провели мощный весенний отрезок, на кого команда будет рассчитывать в ФНЛ и как Казань помогла подопечным Юрия Уткульбаева добиться повышения в классе.



Закрыли домашний сезон победой над принципиальным соперником

Нижнекамцы закрыли сезон домашних игр четвертой победой подряд в «татарстанском дерби», парой в котором для них выступает челнинский КАМАЗ. Теперь «Нефтехимику» остается провести лишь одну встречу с ульяновской «Волгой» в гостях — и она выглядит пустой формальностью, поскольку выход в ФНЛ нижнекамцы уже оформили. Причем сделали это практически на старте весенней части сезона — сегодня отрыв от ближайшего преследователя (все того же КАМАЗа) составляет внушительные 18 очков. Таким образом, вторая половина чемпионата оказалась нужна лишь для того, чтобы уже в апреле официально утвердить всем очевидный еще осенью факт — после двух лет отсутствия Нижнекамск возвращается во вторую по силе лигу страны. В весенней части сезона нижнекамцы выиграли в зоне «Урал-Поволжье» 7 игр из 9, проиграв лишь однажды.

«Мы всегда помнили о том, для кого играем, и поддержка преданных болельщиков давала нам энергию для преодоления самых сложных преград. Спасибо, что были с нами и в моменты радости, и в ситуациях, требовавших максимальной сплоченности. Мы приложим все усилия для того, чтобы в будущем становиться лучше и дарить вам как можно больше радостных моментов на площадках Футбольной национальной лиги!» — говорилось в послании болельщикам «Нефтехимика» после победы над принципиальными соперниками из автограда.

Кем нижнекамцы укреплялись в зимнем перерыве

Итак, на первом месте нижнекамцы обосновались фактически с первых туров сезона, стартовав разгромами ижевского «Зенита» и дублирующего состава «Уфы», и практически оформили себе повышение в классе еще в осенней части сезона. Однако зимой команда Юрия Уткульбаева получила серьезное подкрепление — что называется, чтоб наверняка. И это учитывая, что у нижнекамской команды и так была довольно длинная скамейка — при желании можно было набрать два состава.

Начал «Нефтехимик» эту миссию двойным трансфером из соседних Набережных Челнов, подписав контракты с полузащитником Давидом Хубаевым и нападающим Русланом Галиакберовым, которые полетели с командой на второй турецкий сбор в феврале.

Этот переход запомнился прежде всего ярким прощанием КАМАЗа со своими игроками — клуб записал шутливый ролик по мотивам юмористического шоу «Ералаш».

Эти футболисты попали в КАМАЗ разными путями. Уроженец Владикавказа Хубаев пришел через «Сокол». На момент перехода у него была сумасшедшая статистика — 6 голов в пяти играх за челнинцев в осенней части сезона.

А вот Галиакберов — казанский воспитанник, поигравший в «Электроне» и «Рубине», 1998 года рождения. Через первенство Татарстана его пригласили в существовавший тогда еще «Рубин-2». Одно время он даже был заявлен за основную команду «Рубина», но игрового времени там так и не получил. Ну а в КАМАЗе оказался через казахстанский чемпионат.

Оба игрока серьезно помогли нижнекамцам одержать победы в семи из оставшихся игр сезона весной. Кстати, в последней игре против КАМАЗа именно Хубаев отметился голом в ворота бывшей команды в начале второго тайма.

— Я в КАМАЗе отыграл 4 года. Нужно было расти дальше как футболисту, поэтому быстро взвесил все за и против и принял решение, — комментировал свой переход в соседнюю команду Хубаев в феврале. — Я понимал, куда иду. Рад, что здесь есть конкуренция, без нее не вырастешь как футболист.

Вскоре «Нефтехимик» объявил о подписании полузащитника Александра Кренделева, который до этого выступал в зоне «Запад» ПФЛ за ивановский «Текстильщик», а в свое время поиграл в саранской «Мордовии».

Также после зимних просмотров тренерский штаб Уткульбаева решил заключить контракт с защитником Максимом Ширяевым, отыгравшим предыдущий сезон в высшей латвийской лиге за «Елгаву» из одноименного города. В «Нефтехимике» он впоследствии отметится одним забитым мячом (в Латвии не забивал).

Нижнекамцы закрыли сезон домашних игр четвертой победой подряд. Фото fcnh.ru

Ну а завершили нижнекамцы свою кампанию по усилению состава перед решающими играми подписанием защитника Андрея Семенова, поигравшего на уровне молодежных команд за московские «Локомотив», ЦСКА и за сборную России U21. За «железнодорожников» Андрей, кстати, выступал, когда тренером там был экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. Когда Семенов перерос уровень дублирующих команд, он отправился покорять ФНЛ на Дальний Восток — в «Сахалин», а затем и в «Луч». Судя по всему, подписание Семенова — это трансфер «на будущее», под ФНЛ, в которой у него уже есть большой опыт выступлений.

— Несомненно, нынешний «Нефтехимик» готов решать задачу выхода в ФНЛ, — говорил клубной пресс-службе Семенов в апреле. — Я вижу, что ребята сильные, готовые не только выйти в Футбольную национальную лигу, но и закрепиться в ней.

Впоследствии Семенов забьет два гола в весенних играх за «Нефтехимик».

Казанская подмога. С кем нижнекамцы идут на повышение?

Очевидно, что ростер команды перед переходом в ФНЛ обязательно претерпит изменения. Состав у «Нефтехимика», как мы отмечали, довольно многочисленный (в команде только защитников — одиннадцать человек), но далеко не все соответствуют задаче сохранения прописки в ФНЛ.

Рассчитывать на серьезную помощь из Казани сегодня не стоит — «Рубину» самому не хватает глубины состава (да и отношения в формате «первая команда — фарм-клуб» уже не в силе), но зато в «Нефтехимике» имеется несколько футболистов, которые уже прошли казанскую школу.

Во-первых, это опытный 33-летний Андрей Киреев, еще в 2007 году числившийся в «Рубине» и даже сыгравший за него несколько матчей в Кубке Интертото и РФПЛ.

Шикарный гол Уридия Мераби в зидановском стиле открыл счет в игре с КАМАЗом — это случилось сразу после выхода Мераби на замену. Фото fcnh.ru

Во-вторых, Уридия Мераби, которого в 2010 году называли будущим казанского «Рубина» и который на уровне мальчишек 1993 года рождения выигрывал с «Рубином» чемпионат России. В состав первой казанской команды он так и не сумел попасть, уехав пытать счастья в «Нефтехимике». Весну 2017 года Уридия провел в составе московского «Торпедо», а летом 2017 года вернулся в «Нефтехимик». Его шикарный гол в зидановском стиле открыл счет в последней игре с КАМАЗом — это случилось сразу после выхода Мераби на замену. Эдакий «джокер» нижнекамской команды.

Александр Куликов, который в 18 лет заключил контракт с казанским «Рубином», поиграл за его молодежную команду (до 2008 года) и понюхал пороху в Премьер-лиге, где в составе нальчикского «Спартака» забивал «Краснодару», должен быть тем «дядькой», что ведет за собой более молодых футболистов. Сегодня это настоящий сторожил команды, он играет за нижнекамцев семь лет.

Ну а история Артура Гилязутдинова в чем-то похожа на историю Мераби. Казанский воспитанник Вахитовской ДЮСШ получил свой первый профессиональный контракт лишь в «Анжи-Юниор» в 2017 году, который тогда базировался в Зеленодольске, но порой играл в Казани. В итоге «Анжи-Юниор» посыпался так же, как и первая команда «Анжи» с охлаждением к ней Сулеймана Керимова, а Гилязутдинов оказался в Нижнекамске.

Опытные «мужики» и «молодая казанская кровь» должны серьезно помочь нижнекамской команде в ФНЛ, тем более что у доброй половины из этих футболистов имеется опыт выступлений в лиге. Ждем нового усиления «Нефтехимика» и обязательно расскажем о нем в следующих материалах.