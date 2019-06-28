Возмущение крафтовых пивоварен и Instagram Семена Слепакова: как Татарстан влияет на рынок пива России

Прозрачность позволит улучшить собираемость акциза на пиво и не вызовет массового закрытия мини-пивоварен, уверяют пивные гиганты

Фото: Олег Тихонов

«Спасти пиво» от радикальных изменений в законодательстве просят независимые пивовары. По их мнению, создание реестра крафтового пива и другие новшества регулирования пивного рынка могут поставить под угрозу существование малых крафтовых пивоварен. Их владельцы опубликовали в интернете петицию против изменений, которую подписали свыше 1,7 тысячи человек, и предполагают, что бенефициарами преобразований станут крупные производители, в том числе «Татспиртпром». Тем временем инициатор вызвавшего волнения в отрасли законопроекта — депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов — заявил «Реальному времени», что действует исключительно в интересах потребителей пенного напитка и готов внести в проект почти любые предложенные пивоварами изменения.

Семен Слепаков: «Спаси пиво»



О необходимости «спасать пиво» в минувшие выходные заявил продюсер и музыкант Семен Слепаков. В своем «Инстаграме», аудитория которого составляет свыше 1,1 млн подписчиков, он опубликовал сторис со следующим текстом: «Всем, кто любит крафтовое пиво! Теперь у властей новая заморочка — решили убить частные пивоварни. Спаси пиво. Проголосуй за будущее своего любимого напитка».

Предложение проголосовать отсылает на сайт «Спаси пиво» с предложением подписать петицию в адрес Госдумы, Совета Федерации, ряда министерств, аппарата президента РФ и отраслевых союзов. В документе, который подписали на момент подготовки материала 1 764 человека, говорится о том, что грядущие законодательные нововведения могут поставить под угрозу существование малых частных пивоварен.

Среди нововведений — создание реестра пивоваров, поправки в законодательство, связанные с изменением методики подсчета объемов производства, запрет на торговлю пивом на первых этажах жилых домов, лицензирование индивидуальных предпринимателей, торгующих пивом, а также введение дополнительной маркировки.

О необходимости «спасать пиво» в минувшие выходные заявил продюсер и музыкант Семен Слепаков

Крафтовые пивоварни под угрозой?

Петицию запустила крафтовая пивоварня Grenader Brewerу из Калужской области. Сейчас она набрала свыше 1,7 тысячи подписей.

— Кругом прослеживается процесс монополизации. Рынки захватывают монополии, мейджоры по производству пива. Потом, любая отрасль, которая привлекает внимание в смысле налогообложения, ее надо максимально доить, регулировать и зажимать. И все то, что принимается по маленьким пивоварням — это для монополизации и раздела рынка, хотя и прикрывается борьбой с «серым рынком», на деле не имеет к нему никакого отношения, — прокомментировала «Реальному времени» свою инициативу директор Grenader Brewerу Екатерина Курчатова.

Она подробно объясняет, в чем именно минусы грядущих мер по регулированию пивного рынка. К примеру, создание реестра, по ее мнению, не позволит бороться с нелегальными производителями, которые в него все равно не войдут, но создаст дополнительную финансовую нагрузку на частные пивоварни в виде платы за членство в реестре (до 100 тысяч рублей) и установку дополнительного счетчика (от 250 тысяч рублей). При этом реестр, по мнению Курчатовой, фактически дублирует уже имеющуюся в распоряжении Росалкогольрегулирования (РАР) информацию. Возможное введение акцизных марок и вовсе обойдется в десятки тысяч евро за оборудование. Лицензия на продажу пива для ИП и запрет на продажу пива на первых этажах жилых домов и в пристройках ударит по рынку сбыта, а затем и по самим пивоварам. А запрет на варку пива, не соответствующего стандартам, и вовсе исключает возможность для варки сортов, отличающихся от обычного, «магазинного» пива.



О негативных последствиях введения конкретно реестра «Реальному времени» заявил также Вячеслав Ветлеев, основатель пивоварни LaBEERint.

— Введение реестра в таком виде, в каком его сейчас предлагают, приведет к закрытию большинства мини-пивоварен и создаст немалые проблемы оставшимся. Малые пивовары просто не выживут в таких условиях. Чего только стоит закрытие производства и опечатывание или конфискация оборудования при малейших нарушениях. Взнос за занесение в реестр — это также непосильная мзда. К тому же получается, что эту процедуру мы должны повторять ежегодно. Там еще множество нововведений, в частности, по рецептуре. Возникает мнение, что основная цель закона — уничтожение малого бизнеса в пивоварении, а для остальных игроков рынка — существенное повышение коррупционной составляющей, — возмущается Ветлеев, добавляя, что пивоварение в настоящий момент и так достаточно зарегулировано. «Времени варить не хватает — занимаемся бумажками».

Регулирование пивной отрасли пришло из Татарстана

В разговоре с «Реальным временем» Екатерина Курчатова обращает внимание на один важный момент. Значительная часть новых законодательных барьеров связана с законом о введении реестра алкоголя, который в апреле этого года внес на экспертизу правительства депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

«Создание реестра позволит усилить госконтроль в отрасли», — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Дополнительный контроль необходим, так как в отрасли систематически выявляются нарушения со стороны недобросовестных пивоваров, следует из документа.

Вместе с тем Курчатова полагает, что законопроект мог стать лоббистским инструментом крупных компаний. К примеру, «Татспиртпрома», ставшего активным игроком пивного рынка после запуска летом 2018 года собственного производства пива под несколькими брендами, основной из которых «Белый Кремль».

— Это обязательно связано, — отмечает Курчатова. — Каждый лоббирует свои интересы. Маленькими пивоварнями, микропредприятиями невозможно управлять. Основная волна ведь и пошла именно от этого депутата. Это мое личное мнение.

Совладелец Craft Brew Riots Юрий Катунин рассказал «Реальному времени», что впервые идея реестра пивоваров, по его информации, появилась еще в начале 2018 года на съезде участников пивоваренной отрасли в Москве. И уже тогда прослеживалось влияние извне. «Всех туда позвали в качестве статистов, чтобы продвинуть определенную идею. Всем пивоварам сказали, что вместо лицензирования, которое маячило тогда на горизонте, будет некий реестр. На все вопросы о том, зачем нужен реестр, если я и так зарегистрирован в РАРе (Росалкогольрегулирование, — прим. ред.) и в ЕГАИС, говорили: «Нет-нет, мы все решили, это будет альтернатива лицензированию», — рассказал Катунин.

— Естественно, что этот депутат выполняет чей-то заказ. Чей и зачем? Он же не пивовар. Зачем ему этот закон? Не сам же он текст составил, а кто-то для него это сделал, — рассуждает Катунин. — Мое мнение в том, что законы по конкретной отрасли должны писать представители этой же отрасли. Счетчиков для пива нет ни в одной стране мира. Но вот представьте себе, что депутат от Баварии предлагает создать подобный реестр в Германии и ввести счетчики для пивоваров. Представьте себе депутата от Валлонии, который вносит подобный законопроект в Бельгийский парламент, или депутата из Карловарского края с аналогичной инициативой для всей Чехии. Согласитесь, трудно себе это представить. Поэтому-то мы к ним ездим пить пиво, а не они к нам.

Смысла в заградительных мерах для пивоваренной отрасли Катунин не видит. «Под этим небом места хватит всем — и малым, и большим предприятиям. Вопрос лишь в качестве. Если же вы прибегаете к каким-то заградительным мерам — это просто непорядочно. И в этом нет никакой необходимости. А из-за того, что позакрываются малые предприятия, в целом стране будет только хуже. Разнообразие порождает здоровую конкуренцию, а такие меры порождают застой», — рассуждает он.

Гильмутдинов: «Я ни с какими пивными или какими-то еще компаниями не связан»

Тем временем инициатор законопроекта — депутат Госдумы от Республики Татарстан, председатель парламентского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов — рассказал «Реальному времени», что его законопроект пока по-прежнему находится в федеральном правительстве, где на него должны составить отзыв. Он пояснил, что важно одобрение самой идеи реестра пивоваров, в целом же в законопроекте возможны почти любые изменения. «Если концептуально законопроект будет поддержан, то все интересы компаний можно будет учесть внутри законопроекта еще до внесения в Госдуму. Никаких не вижу для этого препятствий. Я заранее согласен учесть замечания и предложения бизнеса, которые они сейчас публикуют», — заявил он.

Отстаивание интересов крупных компаний Гильмутдинов категорически отверг.

— Законопроект лоббистский только в том плане, что защищает интересы наших граждан, которые должны употреблять качественный продукт. И в пользу добросовестных производителей, которые работают в открытую. Ни о каком отстаивании интересов больших компаний речи не идет. Я ни с какими пивными или какими-то еще компаниями не связан. Если открыть хронологию внесения законопроектах, то мы с коллегами уже давно работаем в вопросах регулирования алкогольного рынка, — подчеркнул Гильмутдинов.

Действительно, в архиве законопроектов Госдумы можно найти с десяток законопроектов, непосредственно связанных с рынком алкоголя, инициированных депутатом от Татарстана. К примеру, Гильмутдинов был соавтором принятых в июле 2017 года поправок в КоАП РФ об усилении ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции. Также он в числе группы депутатов внес законопроект, разрешающий пивоваренным компаниям производить пиво в ПЭТ-упаковках объемом более 1,5 л на экспорт (в России такая тара для пива запрещена). Последний законопроект был принят в конце 2017 года. Сложно отрицать, что оба внесенные Гильмутдиновым законопроекта оказались полезны крупным производителям пива.



ТСП: «Уверены, что в документе будут учтены интересы всех участников рынка»

«Реальное время» направило запрос в крупные пивоваренные компании, действующие на территории России, в том числе в «Татспиртпром», который недавно отчитался о 27 млн литров пива, проданных в первом полугодии 2019 года.

Вопрос о лоббировании законопроекта в ТСП оставили без внимания, но саму идею создания реестра пивоваров прокомментировали подробно. В пресс-службе «Татспиртпрома» напомнили, что изначально законодатели обсуждали не реестр пивоваров, а лицензирование производителей пива и введение дополнительной маркировки, что действительно отрицательно сказалось бы на небольших пивоварнях. Реестр же должен стать значительно более мягкой альтернативой таким мерам, тем более что окончательный вид законопроекта еще неизвестен.

— В настоящий момент в правительстве разрабатывается законопроект о создании реестра производителей пива. Отметим, что в рабочую группу по разработке документа были включены представители общественных организаций, а также производителей как крупных, так и мелких. В настоящий момент документ разрабатывается с их непосредственным участием, в активном диалоге. Поэтому, уверены, что в документе будут учтены интересы всех участников рынка. А для добросовестных производителей, у которых уже установлены счетчики учета и все данные в полной мере направляются в Росалкогольрегулирование, нововведение останется практически незамеченным — в реестр они попадут автоматически», — заявили в пресс-службе ТСП.

В «Татспиртпроме» заявили, что компания «выступает за здоровую конкуренцию». Фото Максима Платонова

Судя по всему, в «Татспиртпроме» уверены (и это согласуется с последними заявлениями Минфина РФ), что в конечном варианте законопроекта реестр будет выполнять только фискальную функцию. «Прозрачность пивных производств позволит улучшить собираемость акциза, но никак не повлияет на соблюдение технологических и рецептурных правил производства», — заявили в компании.

В «Татспиртпроме» заявили, что компания «выступает за здоровую конкуренцию, у потребителя должна быть возможность выбрать качественное пиво в зависимости от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей».

«Балтика»: «Идет конструктивная дискуссия между индустрией и регулятором»

В компании «Балтика» также поддержали идею прозрачности пивоваренного бизнеса через введение реестра предприятий пивоваренной отрасли как компромиссной меры по отношению к лицензированию.

— Однако мы выступаем против усиления давления на бизнес. Идет конструктивная дискуссия между индустрией и регулятором, и мы рассчитываем на то, что наша позиция найдет свое отражение в финальной версии документа, — заявили «Реальному времени» в пресс-службе пивного гиганта.

В «Балтике» добавили, что не прогнозируют массового закрытия малых пивоварен с появлением реестра.

По итогам 2018 года пивоваренные компании заявили о росте продаж впервые за 11 лет, однако это связали с проведением чемпионата мира по футболу. Фото Олега Тихонова

Крафтовый сегмент растет быстрее рынка, но...

В целом последние годы выдались для производителей пива довольно благоприятными. По итогам 2018 года пивоваренные компании заявили о росте продаж впервые за 11 лет, однако это связали с проведением чемпионата мира по футболу. Однако по итогам I квартала 2019 года продажи пива в России выросли на 5,8%, до 100,1 млрд рублей по данным компании Nielsen. Производители называли основным драйвером роста нишевые сорта, в том числе крафтовое пиво.

По данным общественной организации «ОПОРА России», рынок движется в сторону малых пивоварен. Объем производства, по сравнению с 2017 годом, поменялся в сторону малых пивоварен на 8%, а количество этих пивоварен возросло на 23%, до 1 191 действующего предприятия. Но вот рыночная доля малых пивоварен очень мала — всего около 3%. Нужны ли крупным производителям эти крохи?

