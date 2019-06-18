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КФУ вошел в топ-400 глобального рейтинга университетов QS

22:57, 18.06.2019
КФУ вошел в топ-400 глобального рейтинга университетов QS
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Британская компания QS представила международный рейтинг World University Rankings 2019/2020, который включает 1 000 лучших вузов мира.

Согласно списку, Казанский федеральный университет занял 392-е место. Среди российских вузов КФУ стал 12-м. Самое высокое место — 84-е — занял Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Места в рейтинге распределяются по шести критериям: научная репутация, репутация вуза среди работодателей, соотношение ППС к числу студентов, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

Ранее КФУ вошел в число лучших вузов в России по версии RAEX.

ОбществоОбразование Татарстан
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