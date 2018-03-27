«Кашаева на встрече с Миннихановым подняла вопрос о включении татарского в Google-переводчик»

Татары в Швейцарии: экскурсии по Женеве на татарском и уроки языка Тукая на чужбине

Регина Щеголева — руководитель некоммерческой ассоциации татар и башкир в Швейцарии «Юлдаш». Девушка вместе с другими представителями татарской диаспоры в конце прошлой недели встретилась с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках его визита в Женеву. «Реальное время» узнало подробности встречи, чем живут швейцарские татары и как их заботит родная культура

В планах — курсы татарского

В рамках насыщенной программы своего рабочего визита в Швейцарию в минувшую пятницу Рустам Минниханов нашел время и для встречи с земляками. Всего в этой стране живет порядка 150 татар и башкир. Президенту Татарстана рассказали, как три года назад две национальные диаспоры объединились, чтобы создать в Женеве общую Ассоциацию «Юлдаш» ради сохранения родной культуры вдали от Родины.

Представители объединения чтят национальные традиции: регулярно собираются, устраивают чаепития, мастер-классы по татарской кулинарии. Восемь лет подряд проводят праздник Сабантуй, где собирают порядка 400 гостей. Власти Женевы поддерживают начинание, предоставляют открытую площадку с установленной сценой.

На встрече с президентом РТ представители Ассоциации говорили о сохранении татарского и включении его в систему популярного онлайн-переводчика Google Translate. Рустам Минниханов поддержал идею и предложил главе Минсвязи РТ Роману Шайхутдинову рассмотреть эту возможность. Для почетных гостей исполнили татарский национальный танец, а француз Гийом Дарлес продемонстрировал мастерство игры на башкирском музыкальном инструменте кубыз и навыки горлового пения.

Для почетных гостей исполнили татарский национальный танец



— В условиях масштабной глобализации есть риск исчезновения многих языков. Это большая проблема. Поэтому необходимо использовать все возможности, чтобы этого не допустить. Сегодня только 30 процентов татар проживает в Татарстане, остальные — в других регионах России и за рубежом. Только благодаря таким неравнодушным людям, как вы, нам удастся сохранить свой язык и культуру. В противном случае мы можем все это утратить, — поблагодарил Рустам Минниханов земляков.

Татарстанский лидер напомнил, что республика реализует целый ряд проектов по объединению татар по всему миру, есть дистанционная образовательная программа для желающих изучать татарский язык «Ана теле», организуются детские лагеря «Сэлэт», работает татарский спутниковый телеканал «ТНВ-Планета».

Рустам Минниханов вручил руководителю Ассоциации татар и башкир «Юлдаш» Регине Щеголевой благодарность президента Татарстана за особый вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций татарского народа. «Реальное время» связалось с девушкой, чтобы узнать подробности разговора и планы Ассоциации «Юлдаш».

— Как прошла встреча с Рустамом Нургалиевичем? Какие проекты обсуждали?

— В этом году запланирован Сабантуй на 17 июня. Перед нами стоит задача расширять его и приглашать борцов корэш из Татарстана, по традиции — артистов и побольше местного населения с целью познакомить с татарской культурой и традициями. Говорили о важности изучения татарского языка. В качестве примера была представлена семья Кашаевых, которые со своими тремя детьми дома по-прежнему общаются по-татарски, несмотря на то, что они проживали в Санкт-Петербурге, Финляндии и Швейцарии.

Татарстанский лидер напомнил, что республика реализует целый ряд проектов по объединению татар по всему миру



Гульжихан Кашаева, одна из представительниц ассоциации, пишет в университете Женевы докторскую именно по вопросу татарского языка, она же планирует вести курсы татарского в Женеве. Есть интересные идеи по организации экскурсий по Женеве на татарском языке.

— Для кого в первую очередь могут быть интересны курсы татарского языка в Женеве?

— Мы татарский хотим для себя, чтобы не терять и общаться, а некоторым его нужно подтянуть.

Соглашение по поддержке студентов

— Кто предложил включить татарский язык в Google Translate? Как обсуждался этот проект?

— Гульжихан Кашаева подняла вопрос о спутниковом телевидении на татарском, а также о добавлении татарского языка в Google-переводчик. По словам Романа Шайхутдинова, татарский уже присутствует в Яндекс-переводчике. Президенту мы рассказали еще о том, как регулярно собираемся и расширяем свое сообщество земляков. Мы собираемся на татарские чаепития, организуем совместно Сабантуй, проводим мастер-классы по татарской кулинарии. Есть планы по организации концертов и творческих вечеров, посвященных татарским деятелям искусства. Наша задача — поддержать культуру и традиции нашего народа вдали от Родины и рассказать о них всему миру. Во время встречи с Рустамом Миннихановым от нас выступили также две молодые татарочки, дочери членов нашей ассоциации, которые представили гостям татарский танец. Кроме них, выступила Любовь Камоско, которая, несмотря на расстояние между Казанью и Женевой, творит добро и является одним из основателей приюта для бездомных животных «Люськин дом» и благотворительного фонда, которому она оказывает поддержку, проводя мероприятия в том числе и в Швейцарии.

— Шла ли речь о каких-то образовательных проектах?

— Нами было подписано попечительское соглашение по поддержке студентов по обмену между Татарстаном и Швейцарией. Что касается условий обмена, возможностей для стажировок — этим мы не занимаемся, этим занимается вуз, а мы поддерживаем студентов.

Регина Щеголева: «Наша задача — поддержать культуру и традиции нашего народа вдали от Родины и рассказать о них всему миру»



Людям интересно узнавать о культуре

— Что сейчас представляет собой ассоциация татар и башкир Швейцарии? Кто наиболее активные члены?

— Сейчас 15 активных членов ассоциации, однако татар мы насчитываем более 150 из тех, кто известен, хотя, безусловно, их проживает больше в Швейцарии. Среди активистов в основном женщины от 25 до 50 лет.

— Какое у местных жителей отношение к татарам?

— К нам хорошее отношение, мы рассказываем о нашей культуре, и людям интересно.

Напомним, Регина Щеголева уже рассказывала «Реальному времени» о создании ассоциации и проведении Сабантуя в Швейцарии:

«Сабантуй в 2016 и 2017 году мы все равно провели с огромным успехом. Причем мы делали праздник вообще без какой-то поддержки и бюджета в 2016 году. В 2017-м у нас появился первый спонсор. В Ассоциацию сразу также вошла и поддержала проект официальный торгово-промышленный представитель Татарстана в Швейцарии Гузель Салихова. Она живет здесь уже больше 15 лет.

Я связывалась с ТИЦ города Казани и ЦРТ РТ. От них мы получили брошюры, сувениры, разыгрывали поездку в Казань. Кто-то из наших активистов занимался сайтом, кто-то взял на себя дизайн и печать флаеров, кто-то артистами занимался.

В итоге собрали больше 400 участников в 2016 году, 300 — в 2017-м. Приглашенные из других стран Европы татарские артисты в 2016 году приезжали к нам за свои деньги. В этом (2017-м, — прим. ред.) году артисты из Татарстана приехали к нам на праздник при поддержке Министерства культуры РТ.

На будущий (2018-й, — прим. ред.) год мы планируем расширяться, поскольку есть потенциальные партнеры и спонсоры. Нас готово поддержать и посольство РФ, отдел по работе с соотечественниками, а значит, отметим праздник с большим размахом. Есть много задумок и планов, но пока рано их раскрывать. Надо отметить, что наш праздник полюбили многие русскоговорящие жители Швейцарии. Мы считаем нашей главной задачей знакомить людей с нашей культурой и традициями и сохранять ее для наших следующих поколений».