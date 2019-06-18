Татары и башкиры Швейцарии проведут Сабантуй в Женеве

Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» организует Сабантуй в Женеве. Праздник плуга назначен на 22 июня и пройдет в парке Мариньяк.

Почетными гостями праздника должны стать башкирский ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова и певица Камилла Зилялиева.

Организаторы обещают выступления российских и местных ансамблей. Также гости смогут поесть национальные лакомства: чак-чак и беляши, башкирский мед, шашлыки и плов.

Запланированы и традиционные спортивные соревнования, в том числе и борьба корэш.

Ассоциация «Юлдаш» отметила вклад в организацию Сабантуя российского посольства, правительств РТ и РБ. А также туристско-информационный центр Казани, Visit Tatarstan и Alpha AG.