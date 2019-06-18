Татары и башкиры Швейцарии проведут Сабантуй в Женеве
Ассоциация татар и башкир Швейцарии «Юлдаш» организует Сабантуй в Женеве. Праздник плуга назначен на 22 июня и пройдет в парке Мариньяк.
Почетными гостями праздника должны стать башкирский ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова и певица Камилла Зилялиева.
Организаторы обещают выступления российских и местных ансамблей. Также гости смогут поесть национальные лакомства: чак-чак и беляши, башкирский мед, шашлыки и плов.
Запланированы и традиционные спортивные соревнования, в том числе и борьба корэш.
Ассоциация «Юлдаш» отметила вклад в организацию Сабантуя российского посольства, правительств РТ и РБ. А также туристско-информационный центр Казани, Visit Tatarstan и Alpha AG.Общество БашкортостанТатарстан
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