Россия и Саудовская Аравия договорились облегчить визовый режим для бизнеса

Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак.



«Мы договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений, по визовому режиму. Речь идет и о других нормативно правовых ограничениях, снятии административных барьеров», — сказал Новак на Российско-саудовской межправительственной комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Министр также рассказал, что страны могут открыть торговые представительства, передает ТАСС.



Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих рассказал, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, а в ответ РФ сделает аналогичные инвестиции.

