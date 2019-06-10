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Россия и Саудовская Аравия договорились облегчить визовый режим для бизнеса

14:56, 10.06.2019
Россия и Саудовская Аравия договорились облегчить визовый режим для бизнеса
Фото: mil.ru

Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Мы договорились совершенствовать нормативно-правовую базу, которая бы снимала ограничения передвижения наших участников коммерческих взаимоотношений, по визовому режиму. Речь идет и о других нормативно правовых ограничениях, снятии административных барьеров», — сказал Новак на Российско-саудовской межправительственной комиссии по торговому-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр также рассказал, что страны могут открыть торговые представительства, передает ТАСС.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих рассказал, что Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, а в ответ РФ сделает аналогичные инвестиции.

ОбществоВластьБизнес
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