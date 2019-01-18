Саудовская Аравия и Россия вложат в экономики друг друга миллиарды долларов

Саудовская Аравия планирует вложить в экономику России миллиарды долларов, а в ответ РФ сделает аналогичные инвестиции.

«Мы обсуждали с главой Российского фонда прямых инвестиций расширение базы инвестиционных проектов и вложение очень крупных инвестиций не только в газовую отрасль, но и в нефтехимическое производство в России в будущем, где существует почва для многообещающего будущего», — сообщил в интервью телеканалу Al Ekhbariya министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что через 19 лет Россия может исчезнуть с рынка нефти.