Саудовская Аравия заявила о планах открыть генконсульство в Казани

Саудовская Аравия рассчитывает открыть генеральное консульство в Казани, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих в рамках 6-го заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.



Министр отметил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению визового режима для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж. «И мы намерены открыть генеральное консульство в городе Казань для этих целей», — обозначил аль-Фалих.

Напомним, Россия и Саудовская Аравия решили упростить визовый режим для представителей бизнеса обеих стран. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак.

