Швейцария увеличила объем замороженных российских активов до $8,38 млрд

Фото: Рената Валеева

Швейцария сообщила о заморозке дополнительных частных активов на сумму $340 млн в рамках санкций против России в период с августа 2024 года по март 2025 года. Об этом свидетельствуют обновленные данные SECO, пишет РИА «Новости».

Кроме того, Швейцария заморозила еще $6 млн, принадлежащих Центробанку России.

Таким образом, по состоянию на 31 марта 2025 года, общий объем активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, достиг 7,4 млрд швейцарских франков (около $8,38 млрд). Также были заморожены 14 объектов недвижимости, принадлежащих физическим и юрлицам, подпадающим под санкции.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, что в конце декабря 2024 года Государственный секретариат по экономике (SECO) сообщал о заморозке активов на сумму 7,1 млрд швейцарских франков.

Напомним, Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Европейского союза в рамках 15-го пакета ограничений, введенных против России и Белоруссии.

Рената Валеева