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Банк России опубликовал курс валют на 3 апреля

18:52, 02.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 3 апреля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 3 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 0,32 рубля, евро — на 0,76 рубля, юань — на 0,08 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,55 рубля;
  • евро — 91,20 рубля;
  • юань — 11,53 рубля.

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