Больше 16,5 тысячи предпринимателей Татарстана подключили СберБизнес Спасибо в 2024 году

Программа лояльности СберБизнес Спасибо для предприятий малого и микробизнеса стартовала в апреле 2024 года. Всего по стране за год работы проекта к нему подключилось около 650 тысяч предпринимателей. Более 16,5 тысячи из них — в Татарстане.

Предприниматели оценили удобство того, что накопленные бонусы можно конвертировать в рубли (1 бонус равен 1 рублю), а также возвращать до 100% стоимости покупок у партнеров банка. «Спасибо» начисляются на остаток по счету, за переводы контрагентам в рублях и операции по бизнес-карте, а также за участие в акциях, организованных СберБизнесом.

Чтобы начать получать бонусы, владельцу малого или микробизнеса достаточно иметь действующий расчетный счет и выбрать соответствующий сервис.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Год назад мы сделали важный шаг в развитии программы лояльности Сбера — расширили действие СберСпасибо для предпринимателей. Если ранее она была доступна только физическим лицам, то теперь владельцы бизнеса получили собственный, специально адаптированный продукт — СберБизнес Спасибо.

В Татарстане программу уже оценили более 16,5 тысячи предпринимателей, что подтверждает ее востребованность. Это не просто кешбэк — это комплексный инструмент финансовой оптимизации, позволяющий бизнесу снижать операционные расходы, гибко распоряжаться накопленными средствами, инвестировать сэкономленные ресурсы в развитие — будь то мотивация сотрудников, юридическое сопровождение или защита активов. Уверен, что в 2025 году еще больше предпринимателей республики откроют для себя преимущества СберБизнес Спасибо».



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