Получите кешбэк на услуги ЖКХ и проезда по Карте жителя РТ

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Банка"

До 30 июня текущего года держатели Карты жителя РТ с подключенной Коробкой* банка могут воспользоваться акцией «Управляй выгодой с Картой жителя Республики Татарстан» и получать кешбэк до 1000 рублей в месяц при оплате проезда в общественном транспорте и коммунальных услуг.

Держатели Карты жителя получат кешбэк в рублях от оплаты проезда в общественном транспорте и услуг ЖКХ через личный кабинет «АК БАРС Онлайн», в том числе через мобильную версию «АК БАРС Онлайн» или через сайт государственных услуг Республики Татарстан.

При подключении Коробки «Ничего лишнего» и Коробки «То, что нужно»* кешбэк от оплаты ЖКХ составит 10%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 10 рублей.

Больше выгоды клиенты банка получат с Коробкой «То, что хочется»****. С ней кешбэк от оплаты ЖКХ составит 15%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 15 рублей.

С Коробкой «Больше, чем ожидал»***** можно получать максимальный кешбэк. От оплаты ЖКХ кешбэк составит 20%, а от оплаты каждой поездки в общественном транспорте — 20 рублей.

Ознакомиться со всеми условиями акции и заполнить заявку можно по ссылке, в мобильном приложении или в любом отделении Ак Барс Банка.

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