Центробанк: уровень инфляции в России складывается лучше февральского прогноза

Фото: Арсений Губаев

Инфляция в России, по предварительным данным, складывается ниже февральского прогноза Центробанка. Об этом можно судить по динамике первого квартала 2025 года, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.

— Исходя из той динамики, которую мы видим в течение первого квартала, то есть за январь — февраль, у нас есть уже полные данные месячные, за март пока недельные. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания, — сказал он на заседании Госдумы.

По его словам, «замедление темпов роста цен уже происходит по сравнению с теми темпами, которые были в четвертом квартале».

— Требуется поддержание жесткости денежной политики для того, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень, что очень важно и для граждан, и для бизнеса, — добавил он.

Елизавета Пуншева