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Регионы предложили не платить пособия нуждающимся, если они могут прокормиться на огороде

09:39, 17.06.2019
Регионы предложили не платить пособия нуждающимся, если они могут прокормиться на огороде
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Региональные чиновники предложили отказаться от выплат социальных пособий некоторым категориям малоимущих. Не считать нуждающимися предлагается тех, кто может сдавать в аренду имущество или прокормиться за счет огорода.

Предложение содержится в отчетах пилотного проекта по снижению уровня бедности, пишут «Известия».

В Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

В Татарстане при выплате ряда пособий стали проверять обеспеченность получателей. Выплат лишились те, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, две и больше машины моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил, что идея «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» вряд ли значительно скажется на общем уровне благосостояния населения.

ОбществоВласть Татарстан
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