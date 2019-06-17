Регионы предложили не платить пособия нуждающимся, если они могут прокормиться на огороде

Региональные чиновники предложили отказаться от выплат социальных пособий некоторым категориям малоимущих. Не считать нуждающимися предлагается тех, кто может сдавать в аренду имущество или прокормиться за счет огорода.

Предложение содержится в отчетах пилотного проекта по снижению уровня бедности, пишут «Известия».

В Ивановской области чиновники выделили группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

В Татарстане при выплате ряда пособий стали проверять обеспеченность получателей. Выплат лишились те, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, две и больше машины моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов заявил, что идея «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» вряд ли значительно скажется на общем уровне благосостояния населения.