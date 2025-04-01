Банк России опубликовал курс валют на 2 апреля
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции
Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 2 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар упал на 0,63 рубля, евро — на 0,46 рубля, юань — на 0,11 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 84,87 рубля;
- евро — 91,96 рубля;
- юань — 11,6 рубля.
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