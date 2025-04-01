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Банк России опубликовал курс валют на 2 апреля

18:59, 01.04.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции

Банк России опубликовал курс валют на 2 апреля
Фото: Сейтумерова Анна

Банк России опубликовал официальный курс валют со среды, 2 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар упал на 0,63 рубля, евро — на 0,46 рубля, юань — на 0,11 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 84,87 рубля;
  • евро — 91,96 рубля;
  • юань — 11,6 рубля.

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