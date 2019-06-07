В Казани гособвинитель просит до 25 лет для обвиняемых в убийстве и покушениях на иностранцев

Сегодня в Верховном суде РТ стартовали прения по делу о серии нападений на неславян в Казани и убийстве студента Республики Чад. Гособвинитель Сергей Якунин запросил 24 года и 11 месяцев лишения свободы для предполагаемого лидера ячейки «Нацподполья России» Романа Халилова. Такой же срок предлагается назначить Руслану Архипову, передает с заседания журналист «Реального времени».



По трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью потерпевших прокурор просил освободить Халилова и Архипова от наказания в связи с истечением срока давности. Еще по двум эпизодам предложил оправдать, поскольку в первом случае иностранца избивал один участник, а другой лишь снимал процесс на видео, а в следующий раз они поменялись ролями.

Аделя Аскарова прокурор просил посадить на 5 лет, а Ростислава Малахова на 3 года и 3 месяца. Аскарова прокурор предложил взять под стражу.

В данный момент в суде выступает сторона защиты.

Напомним, ранее коллегия присяжных признала доказанной вину подсудимых по 12 из 16 эпизодов обвинения. В частности, обвинительный вердикт в отношении Романа Халилова и Руслана Архипова был постановлен по самым тяжким эпизодам дела — жестокому убийству студента Казанского университета из Республики Чад в феврале 2017 года и серии жестоких нападений с молотками, битами и шилом на граждан Афганистана, Узбекистана и Таджикистана, Кыргызстана, а также россиян неславянской внешности.