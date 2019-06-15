Опрос предпринимателей: что вы думаете о четырехдневной рабочей неделе?
Бизнесмены не поняли Дмитрия Медведева
На этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что будущее мировой экономики — за четырехдневной рабочей неделей. Почти сразу он был поддержан главой комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярославом Ниловым и членом комитета Госдумы по охране здоровья Борисом Менделевичем. Бизнесмены же, опрошенные «Реальным временем», скорее негативно оценивают перспективу сокращения рабочего времени сотрудников. Подробнее — в нашем бизнес-задачнике.
По мнению Дмитрия Медведева, высказанному им на Международной конференции труда в Женеве, технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, поэтому будущее — за четырехдневной рабочей неделей. В качестве положительного примера он привел управляющую компанию Perpetual из Новой Зеландии. Фирма после сокращения рабочей недели до четырех дней получила 20-процентный рост производительности в пересчете на час рабочего времени. «Видите ли вы предпосылки для сокращения рабочей недели до четырех дней и как четырехдневка может сказаться на вашем производстве?» — спросили мы у татарстанских предпринимателей.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест»
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Американская экономика — одна из самых сильных в мире. Американцы много работают, а один из показателей эффективности и роста экономики — это труд. Сокращение рабочего времени ведет к снижению экономических показателей. Я не разделяю мнение об эффективности четырехдневной недели. У нас люди и так полгода отдыхают. Если переходить на четырехдневную рабочую неделю, то не для того, чтобы увеличить производительность труда, а чтобы решить другие вопросы. Например, возьмем государственное учреждение, где нет загрузки и спроса, — сокращение рабочей недели возможно для загрузки производства в остальные дни, чтобы себестоимость продукции была ниже.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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У меня часто бывает шестидневная рабочая неделя, не понимаю, зачем сокращать ее до четырех дней. Чтобы неделя стала четырехдневной, надо автоматизировать производство, как в Европе. Но пока в России нет предпосылок для этого. Людям хочется больше заработать — какой смысл увеличивать количество выходных? Это скажется на скорости рабочих процессов и на соблюдении сроков.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании «Space for Soul/Architects»
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Четырехдневная неделя будет хорошо принята сотрудниками, но не руководителями. Я негативно отреагировал на заявление Медведева. Мы знаем, что сотрудник в течение дня приносит компании прибыль. Если он будет работать четыре дня вместо пяти, то доход компании сократится на 20%. Я не думаю, что сотрудник согласится с тем, что и зарплата его уменьшится на 20%.
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Камиль Вильданов генеральный директор Rise 24.RU, сооснователь Sapron
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Я не вижу предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мне кажется, мы и так много отдыхаем. Если сравнить количество праздников в России и Америке или Западной Европе, то выходных у нас больше. Я не знаю, насколько усиливается экономический эффект от четырехдневной рабочей недели, но у нас настолько плохая оптимизация процессов на производстве и в компаниях, что мы не можем позволить себе такое. Сначала необходимо оптимизировать процессы, а потом уже можно говорить о сокращении рабочей недели. То, о чем говорит Медведев, связано с автоматизацией труда, но у нас КПД сотрудников на час рабочего времени крайне низкий. Если судить по тем компаниям, с которыми я работаю.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Я не считаю, что мою компанию можно перевести на четырехдневную рабочую неделю. В выходной или праздничный день мы только теряем. Что касается будущего, то для нашей страны я такого тоже не вижу. Для развитых или хорошо развивающихся стран четырехдневная неделя возможна. Например, я видел, как в Китае вводят роботов на производстве, выпускающем детали для автомобилей, и сотнями увольняют сотрудников. Там, наверное, можно ввести укороченную рабочую неделю.
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Сергей Маслехин руководитель консалтинговой компании «Решение-верное»
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Мы с партнером работаем каждый день, но понемногу. В этом случае мозг отдыхает, можно выделить свободное от звонков и вопросов сотрудников время для осмысления задач компании. На мой взгляд, два выходных дня для многих настоящая проблема. Я сторонник графика два через один — два рабочих дня и один выходной. По себе и по коллегам вижу, что пять рабочих дней при нашем интенсивном графике — это очень много. Иногда пятница по ощущениям наступает в понедельник. Поддерживаю идею сократить рабочую неделю до четырех дней, но делать три выходных не надо.
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Айдар Абдрафиков руководитель компании Solar
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В России предпосылок для сокращения рабочей недели нет. На моей компании это решение скажется серьезно. Но самый главный момент в том, что, прежде чем ратовать за сокращение рабочей недели, население России должно научиться занимать время полезными вещами, способствующими личностному росту. Пока же население идет по пути деградации: в свободное время люди смотрят телевизор, сидят в компьютере, ходят в ночной клуб. А в принципе, я считаю, что четырехдневная рабочая неделя — это правильно. Еще Сталин говорил о том, что можно сокращать рабочее время.
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Айдар Гузаиров генеральный директор «ICL Системные технологии»
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Хотелось бы достигнуть такого уровня собственной зрелости, чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишут уже не первый год. На Западе есть корпорации, которые перешли на четырехдневку и в итоге повысили эффективность работы своих сотрудников. Я думаю, что для работников интеллектуального труда это некая данность, которая ожидает их в близком будущем. Не знаю, как в других профессиях, но у нас необязательно сидеть на рабочем месте, чтобы быть вовлеченным в процесс. Я бы поэкспериментировал с четырехдневной неделей в рамках нашей компании. Такая мысль нам близка.
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