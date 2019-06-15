Опрос предпринимателей: что вы думаете о четырехдневной рабочей неделе?

Бизнесмены не поняли Дмитрия Медведева

На этой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что будущее мировой экономики — за четырехдневной рабочей неделей. Почти сразу он был поддержан главой комитета Госдумы РФ по труду и соцполитике Ярославом Ниловым и членом комитета Госдумы по охране здоровья Борисом Менделевичем. Бизнесмены же, опрошенные «Реальным временем», скорее негативно оценивают перспективу сокращения рабочего времени сотрудников. Подробнее — в нашем бизнес-задачнике.

По мнению Дмитрия Медведева, высказанному им на Международной конференции труда в Женеве, технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, поэтому будущее — за четырехдневной рабочей неделей. В качестве положительного примера он привел управляющую компанию Perpetual из Новой Зеландии. Фирма после сокращения рабочей недели до четырех дней получила 20-процентный рост производительности в пересчете на час рабочего времени. «Видите ли вы предпосылки для сокращения рабочей недели до четырех дней и как четырехдневка может сказаться на вашем производстве?» — спросили мы у татарстанских предпринимателей.

Если вы хотите предложить свою бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru



Делюс Сиразетдинов генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Американская экономика — одна из самых сильных в мире. Американцы много работают, а один из показателей эффективности и роста экономики — это труд. Сокращение рабочего времени ведет к снижению экономических показателей. Я не разделяю мнение об эффективности четырехдневной недели. У нас люди и так полгода отдыхают. Если переходить на четырехдневную рабочую неделю, то не для того, чтобы увеличить производительность труда, а чтобы решить другие вопросы. Например, возьмем государственное учреждение, где нет загрузки и спроса, — сокращение рабочей недели возможно для загрузки производства в остальные дни, чтобы себестоимость продукции была ниже.

Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма» У меня часто бывает шестидневная рабочая неделя, не понимаю, зачем сокращать ее до четырех дней. Чтобы неделя стала четырехдневной, надо автоматизировать производство, как в Европе. Но пока в России нет предпосылок для этого. Людям хочется больше заработать — какой смысл увеличивать количество выходных? Это скажется на скорости рабочих процессов и на соблюдении сроков.

Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно-строительной компании «Space for Soul/Architects» Четырехдневная неделя будет хорошо принята сотрудниками, но не руководителями. Я негативно отреагировал на заявление Медведева. Мы знаем, что сотрудник в течение дня приносит компании прибыль. Если он будет работать четыре дня вместо пяти, то доход компании сократится на 20%. Я не думаю, что сотрудник согласится с тем, что и зарплата его уменьшится на 20%.

Камиль Вильданов генеральный директор Rise 24.RU, сооснователь Sapron Я не вижу предпосылок к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Мне кажется, мы и так много отдыхаем. Если сравнить количество праздников в России и Америке или Западной Европе, то выходных у нас больше. Я не знаю, насколько усиливается экономический эффект от четырехдневной рабочей недели, но у нас настолько плохая оптимизация процессов на производстве и в компаниях, что мы не можем позволить себе такое. Сначала необходимо оптимизировать процессы, а потом уже можно говорить о сокращении рабочей недели. То, о чем говорит Медведев, связано с автоматизацией труда, но у нас КПД сотрудников на час рабочего времени крайне низкий. Если судить по тем компаниям, с которыми я работаю.

Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига» Я не считаю, что мою компанию можно перевести на четырехдневную рабочую неделю. В выходной или праздничный день мы только теряем. Что касается будущего, то для нашей страны я такого тоже не вижу. Для развитых или хорошо развивающихся стран четырехдневная неделя возможна. Например, я видел, как в Китае вводят роботов на производстве, выпускающем детали для автомобилей, и сотнями увольняют сотрудников. Там, наверное, можно ввести укороченную рабочую неделю.

Сергей Маслехин руководитель консалтинговой компании «Решение-верное» Мы с партнером работаем каждый день, но понемногу. В этом случае мозг отдыхает, можно выделить свободное от звонков и вопросов сотрудников время для осмысления задач компании. На мой взгляд, два выходных дня для многих настоящая проблема. Я сторонник графика два через один — два рабочих дня и один выходной. По себе и по коллегам вижу, что пять рабочих дней при нашем интенсивном графике — это очень много. Иногда пятница по ощущениям наступает в понедельник. Поддерживаю идею сократить рабочую неделю до четырех дней, но делать три выходных не надо.

Айдар Абдрафиков руководитель компании Solar В России предпосылок для сокращения рабочей недели нет. На моей компании это решение скажется серьезно. Но самый главный момент в том, что, прежде чем ратовать за сокращение рабочей недели, население России должно научиться занимать время полезными вещами, способствующими личностному росту. Пока же население идет по пути деградации: в свободное время люди смотрят телевизор, сидят в компьютере, ходят в ночной клуб. А в принципе, я считаю, что четырехдневная рабочая неделя — это правильно. Еще Сталин говорил о том, что можно сокращать рабочее время.

Айдар Гузаиров генеральный директор «ICL Системные технологии» Хотелось бы достигнуть такого уровня собственной зрелости, чтобы перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишут уже не первый год. На Западе есть корпорации, которые перешли на четырехдневку и в итоге повысили эффективность работы своих сотрудников. Я думаю, что для работников интеллектуального труда это некая данность, которая ожидает их в близком будущем. Не знаю, как в других профессиях, но у нас необязательно сидеть на рабочем месте, чтобы быть вовлеченным в процесс. Я бы поэкспериментировал с четырехдневной неделей в рамках нашей компании. Такая мысль нам близка.