Individuum прекращает работу спустя 11 лет и передаст незавершенные книги другим издательствам

Главный редактор издательства Individuum Алексей Киселев объявил о закрытии

Фото: предоставлено издательством Individuum

Издательство Individuum, которое начало работу в 2015 году, объявило о прекращении деятельности. Компания сообщила об этом в своем телеграм-канале. Издательство пообещало довести до выхода книги, над которыми команда работала в последние месяцы. При этом новые издания должны появиться уже у других издателей.

Individuum проработало 11 лет. Каталог включал документальную литературу, исследования, художественную прозу и книги о современных технологиях, медиа, обществе и культуре.

Компания появилась в 2015 году. Первой книгой стал текст Романа Супера «Одной крови». Позже издательство расширило направление и сосредоточилось на документальных историях и художественной литературе. В каталоге появились книги о русских хакерах, организованной преступности, экологии, искусственном интеллекте и других темах.

Individuum также выпускало серии /sub, Vol. и «Нетревожный подход». В числе заметных проектов оказался первый русский перевод книги Джона Херси «Хиросима», а также книга Дэниела Сасскинда «Будущее без работы». В 2022 году издательство выпустило книгу Павла Пепперштейна и Нейро Пепперштейна «Пытаясь проснуться». Авторы представили ее как совместную работу человека и искусственного интеллекта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За годы работы книги Individuum получали премии и попадали в списки литературных конкурсов. В 2019-м Даниил Туровский получил премию «Волга/НОС» за книгу «Вторжение. Краткая история русских хакеров». В 2020 году Тимур Кибиров занял второе место в «Большой книге» с романом «Генерал и его семья».

Структура владения издательством несколько раз менялась. В 2017 году сервис Bookmate* приобрел 51% акций Individuum. В 2022 году владельцы продали издательство Денису Котову. В 2023 году «Эксмо» получило контрольную долю. В 2024 году Алексей Киселев возглавил редакцию. В июле 2026 года он покинул пост главного редактора.

На работу издательства также повлияло уголовное дело против сотрудников Individuum и Popcorn Books. В мае 2025 года силовики задержали трех сотрудников, связанных с издательствами. Следствие связало дело с продажей книг о ЛГБТ**-тематике. В августе 2026 года суд назначил бывшему исполнительному директору Individuum Дмитрию Протопопову четыре года условно. Ранее суд вынес аналогичные условные приговоры двум другим фигурантам.

Эксперты книжного рынка связывают историю Individuum с более широкими изменениями условий работы издателей в России. Они отмечают рост ограничений для книжного бизнеса и усиление самоцензуры. При этом точную причину закрытия Individuum издательство в своем сообщении не назвало. Сейчас сайт Individuum продолжает показывать каталог книг, включая издания 2026 года. В нем остаются работы Даниила Туровского, Федора Катасонова, Бертольта Брехта, Айзека Азимова и других авторов.

Команда Individuum заявила, что завершит уже начатые проекты. Когда именно эти книги выйдут и какие издательства их примут, компания пока не раскрыла.



Екатерина Петрова