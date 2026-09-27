Женщины составляют 38% владельцев бизнеса в Татарстане

Самым популярным женским именем среди бизнесменов стала Елена

Фото: Артем Дергунов

Женщины составляют 38% владельцев бизнеса в Татарстане. К таким выводам пришли аналитики сервиса Firmoteka.Ru, проанализировавшие имена 189 117 предпринимателей региона.

Среди совладельцев компаний с выручкой от 1 до 10 млрд рублей доля женщин составляет 20%, тогда как среди индивидуальных предпринимателей их 41%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Самое частое имя — Александр (4501 человек), на втором месте Сергей (4106). Самым популярным женским именем среди бизнесменов стала Елена (2561 человек).

Самой распространенной фамилией оказалась Сафин (641 человек), далее следуют Шакиров и Закиров.

Ранее стало известно, что доля женщин среди частных инвесторов в России выросла до 45,4%.

Зульфат Шафигуллин