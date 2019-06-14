Мундиалю — год: футбол России после «лучшего в истории чемпионата мира»

«Дзюбомания» и рост посещаемости местами проблемных стадионов

Фото: Максим Платонов

Ровно год назад в 11 российских городах стартовал такой долгожданный — если не сказать «выстраданный» — чемпионат мира по футболу. Выстраданный потому, что проблем и нервозности у принимающей стороны в ходе его подготовки, напомним, хватало. Тут и допинговые «постсочинские» скандалы, пошатнувшие доверие к России как организатору крупных спортивных форумов, и страшилки о территории мундиаля как небезопасной для туристов в западной, особенно в британской прессе, и постоянный перенос сроков открытия стадионов. Тем не менее главное футбольное событие четырехлетия состоялось и, более того, было признано в октябре советом ФИФА «лучшим в истории». Сохраненный уровень команды Черчесова, любовь россиян к «Дзюбинатору» и «дырявые» стадионы — «Реальное время» вспоминает, какое наследство оставило после себя самое яркое лето в истории новой России.

Сборная Черчесова все еще хороша, но с оговорками

Наверное, нет необходимости лишний раз напоминать о том, что команда Станислава Черчесова успешно выступила на домашнем чемпионате — выход в четвертьфинал и битва с будущими финалистами турнира хорватами, в которой лишь серия пенальти решила исход матча, в России были признаны едва ли не подвигом.

Но опыт подсказывает российскому болельщику, что успешный «выстрел» на конкретном чемпионате вовсе не означает подъема футбола в стране в дальнейшем. Так было, например, в 2008 году, после того как Гус Хиддинк и его дерзкие парни во главе с Аршавиным подарили россиянам австрийско-швейцарскую сказку, «вынеся» голландцев на той же стадии четвертьфинала и завоевав бронзу Евро. Уже в следующем отборочном цикле к чемпионату мира в ЮАР российская команда не сумела выйти из группы напрямую и уступила в бесславных «стыках» словенцам. Лидеры той команды быстро зазвездились и стали выбирать себе команды в Англии, а эмоций на сборную уже не хватало. Скандал вокруг истории с курением кальяна всей командой перед решающей игрой в Мариборе до сих пор отдает острой зубной болью у «олдовых» российских болельщиков.

Однако на этот раз какого-то серьезного провала в игре команды Черчесова на протяжении года мы не увидели — некоторый спад случился разве что ближе к зиме, когда пришла пора решающих игр за переход в дивизион «А» в новоявленном турнире Лига наций. Тогда россияне сначала крупно уступили немцам в «товарняке» (0:3), а потом проиграли в борьбе за путевку в высший дивизион шведам (0:2).

Какого-то серьезного провала в игре команды Черчесова на протяжении года мы не увидели. Фото Олега Тихонова

В остальном же все очень даже недурно. Сразу после мундиаля россияне выиграли у крепкой сборной Турции в дебютном матче Лиги наций (2:1), а затем в товарищеской встрече разнесли чехов (5:1), сыграли нулевую ничью в первой игре со Швецией (0:0) и вновь победили Турцию — уже в гостях (2:0).

В квалификацию к Евро-2020 Россия вступила не слишком удачно — гостевое поражение от могучих бельгийцев, зато в дальнейшем пошли уверенные победы. Разнесли Казахстан в Астане (4:0), а на прошлой неделе разобрали Сан-Марино (9:0) и скромно обыграли Кипр (1:0). Так что подопечные Черчесова уверенно обосновались на второй строчке в группе I, что дает им право прямого выхода на чемпионат Европы.

В то же время, если разбирать эту сборную «на винтики», можно вспомнить, что в серьезную психологическую яму по окончании триумфального для себя мундиаля попал ее лидер Артем Дзюба, что как раз и сыграло решающую роль в той самой важной игре со шведами в Лиге наций. В какой-то момент безголевая серия Артема достигла пяти месяцев — она длилась с 25 октября по 24 марта, когда он наконец отличился в матче с казахами. Этот пример наглядно демонстрирует, что посттриумфальный синдром и кризис роста не чужды никому.

Да, именно любовь к Дзюбе, к которому прежде российские болельщики относились с некоторой долей скепсиса, стала одним из итогов ЧМ. Чего стоит только осенняя история в Казани, когда форвард приезжал со своим «Зенитом» на игру против «Рубина». Тогда после игры Артему пришлось отдать поклонникам практически всю одежду, от футболки до трусов.

Еще ранее, когда сборная России в полном составе (еще до окончания чемпионата мира) неожиданно наведалась на Красную площадь, болельщики были готовы носить Дзюбу и Ко на руках. Футболки российской сборной снова стали появляться на улицах российских городов, а болеть за свою национальную команду, а не за чужую, вновь стало не «стремно», а «хайпово».



Еще более серьезным следствием горячего лета 18-го стал интерес к местному футболу в городах, где проходили матчи ЧМ. В Волгограде и Сочи стадионы заполнялись наполовину (а это на секундочку, более 20 тысяч зрителей — в ФНЛ!), Самара в первой половине сезона РПЛ в два с половиной раза повысила посещаемость после переезда с «Металлурга» на «Самара Арену» (до 21 тысячи в среднем за матч). В Ростове-на-Дону и по сей день трибуны 44-тысячника в среднем заполняются на 70 процентов, а на топовые игры — всегда «битком».

Безфасадные и не сданные в эксплуатацию стадионы

Но, конечно же, не обошлось и без значительной ложки дегтя. Не будем относить к ней принятые «под шумок» спортивного мегапраздника непопулярные законопроекты — все же к его наследию они не относятся. А вот стадионы относятся вполне. Сколько проблем возникло за те 5 лет, что строились новые арены в Волгограде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре или Саранске! Подрядчики постоянно что-то не могли поделить с заказчиками, сроки переносились, а шикарные на изначальных рендерах и в проектной документации объекты значительно упрощались. Стадионы все же были построены в срок — правда, нередко в самый крайний, и во время чемпионата мира к ним ни у кого не возникало вопросов. Месяц мундиаля они отслужили прекрасно, подарив мировому зрителю прекрасную современную телекартинку.

Однако не успел закончиться ЧМ, а гости — разъехаться по домам, как футбольные объекты начали сыпаться. Уже 15 июля, в день финала Франция — Хорватия, волгоградский стадион после ливня буквально «уплыл» вместе с грунтом.

В дальнейшем «Волгоград Арену» вроде бы «собрали», и она неплохо послужила «Ротору» в ФНЛ, а в первых турах нового сезона и вовсе собирала по 25 тысяч зрителей — российский болельщик основательно подсел на футбол и готов был ходить на стадионы мундиаля на матчи любого уровня. Но с приходом холодов и трибуны «Волгоград Арены» несколько поредели. Дело в том, что вместо капитальной кровельной крыши на этом стадионе установлены мембранные полотна, которые не слишком хорошо защищают зрителей от ветра и осадков.

Впрочем, климат позволяет растянуть футбольный период в Волгограде чуть ли не до ноября, так что такое упрощение стадиона там чувствуется не так остро. А вот как быть нижегородским болельщикам, никто пока так и не объяснил. На стадионе «Нижний Новгород» практически отсутствует изначально обещанный фасад из стеклянных панелей («в форме волн Оки и Волги») — вместо него строители опять-таки натянули продуваемые мембраны, которые местные жители тут же нарекли «тряпочками».

На стадионе «Нижний Новгород» практически отсутствует изначально обещанный фасад из стеклянных панелей. Фото nn.ru

Самым проблемным же оставался самарский стадион, который достраивали в мае 2018 года, а асфальт вокруг укладывали в последние дни перед стартом мундиаля. А разбирательства между властями региона и ПСО «Казань», строившей «Самара Арену» тянутся по сей день. Более того, как писало недавно «Реальное время», самарский и саранский стадионы... до сих пор не сданы в эксплуатацию. По крайней мере, если верить представителю ПСО «Казань». Если это так, то главное событие 2018 года частично проходило, по сути, на «нелегальных» стадионах. Как и матчи РПЛ и ФНЛ год спустя.