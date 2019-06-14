Мундиалю — год: футбол России после «лучшего в истории чемпионата мира»
«Дзюбомания» и рост посещаемости местами проблемных стадионов
Ровно год назад в 11 российских городах стартовал такой долгожданный — если не сказать «выстраданный» — чемпионат мира по футболу. Выстраданный потому, что проблем и нервозности у принимающей стороны в ходе его подготовки, напомним, хватало. Тут и допинговые «постсочинские» скандалы, пошатнувшие доверие к России как организатору крупных спортивных форумов, и страшилки о территории мундиаля как небезопасной для туристов в западной, особенно в британской прессе, и постоянный перенос сроков открытия стадионов. Тем не менее главное футбольное событие четырехлетия состоялось и, более того, было признано в октябре советом ФИФА «лучшим в истории». Сохраненный уровень команды Черчесова, любовь россиян к «Дзюбинатору» и «дырявые» стадионы — «Реальное время» вспоминает, какое наследство оставило после себя самое яркое лето в истории новой России.
Сборная Черчесова все еще хороша, но с оговорками
Наверное, нет необходимости лишний раз напоминать о том, что команда Станислава Черчесова успешно выступила на домашнем чемпионате — выход в четвертьфинал и битва с будущими финалистами турнира хорватами, в которой лишь серия пенальти решила исход матча, в России были признаны едва ли не подвигом.
Но опыт подсказывает российскому болельщику, что успешный «выстрел» на конкретном чемпионате вовсе не означает подъема футбола в стране в дальнейшем. Так было, например, в 2008 году, после того как Гус Хиддинк и его дерзкие парни во главе с Аршавиным подарили россиянам австрийско-швейцарскую сказку, «вынеся» голландцев на той же стадии четвертьфинала и завоевав бронзу Евро. Уже в следующем отборочном цикле к чемпионату мира в ЮАР российская команда не сумела выйти из группы напрямую и уступила в бесславных «стыках» словенцам. Лидеры той команды быстро зазвездились и стали выбирать себе команды в Англии, а эмоций на сборную уже не хватало. Скандал вокруг истории с курением кальяна всей командой перед решающей игрой в Мариборе до сих пор отдает острой зубной болью у «олдовых» российских болельщиков.
Однако на этот раз какого-то серьезного провала в игре команды Черчесова на протяжении года мы не увидели — некоторый спад случился разве что ближе к зиме, когда пришла пора решающих игр за переход в дивизион «А» в новоявленном турнире Лига наций. Тогда россияне сначала крупно уступили немцам в «товарняке» (0:3), а потом проиграли в борьбе за путевку в высший дивизион шведам (0:2).
В остальном же все очень даже недурно. Сразу после мундиаля россияне выиграли у крепкой сборной Турции в дебютном матче Лиги наций (2:1), а затем в товарищеской встрече разнесли чехов (5:1), сыграли нулевую ничью в первой игре со Швецией (0:0) и вновь победили Турцию — уже в гостях (2:0).
В квалификацию к Евро-2020 Россия вступила не слишком удачно — гостевое поражение от могучих бельгийцев, зато в дальнейшем пошли уверенные победы. Разнесли Казахстан в Астане (4:0), а на прошлой неделе разобрали Сан-Марино (9:0) и скромно обыграли Кипр (1:0). Так что подопечные Черчесова уверенно обосновались на второй строчке в группе I, что дает им право прямого выхода на чемпионат Европы.
В то же время, если разбирать эту сборную «на винтики», можно вспомнить, что в серьезную психологическую яму по окончании триумфального для себя мундиаля попал ее лидер Артем Дзюба, что как раз и сыграло решающую роль в той самой важной игре со шведами в Лиге наций. В какой-то момент безголевая серия Артема достигла пяти месяцев — она длилась с 25 октября по 24 марта, когда он наконец отличился в матче с казахами. Этот пример наглядно демонстрирует, что посттриумфальный синдром и кризис роста не чужды никому.
Да, именно любовь к Дзюбе, к которому прежде российские болельщики относились с некоторой долей скепсиса, стала одним из итогов ЧМ. Чего стоит только осенняя история в Казани, когда форвард приезжал со своим «Зенитом» на игру против «Рубина». Тогда после игры Артему пришлось отдать поклонникам практически всю одежду, от футболки до трусов.
Еще ранее, когда сборная России в полном составе (еще до окончания чемпионата мира) неожиданно наведалась на Красную площадь, болельщики были готовы носить Дзюбу и Ко на руках. Футболки российской сборной снова стали появляться на улицах российских городов, а болеть за свою национальную команду, а не за чужую, вновь стало не «стремно», а «хайпово».
Еще более серьезным следствием горячего лета 18-го стал интерес к местному футболу в городах, где проходили матчи ЧМ. В Волгограде и Сочи стадионы заполнялись наполовину (а это на секундочку, более 20 тысяч зрителей — в ФНЛ!), Самара в первой половине сезона РПЛ в два с половиной раза повысила посещаемость после переезда с «Металлурга» на «Самара Арену» (до 21 тысячи в среднем за матч). В Ростове-на-Дону и по сей день трибуны 44-тысячника в среднем заполняются на 70 процентов, а на топовые игры — всегда «битком».
Безфасадные и не сданные в эксплуатацию стадионы
Но, конечно же, не обошлось и без значительной ложки дегтя. Не будем относить к ней принятые «под шумок» спортивного мегапраздника непопулярные законопроекты — все же к его наследию они не относятся. А вот стадионы относятся вполне. Сколько проблем возникло за те 5 лет, что строились новые арены в Волгограде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Самаре или Саранске! Подрядчики постоянно что-то не могли поделить с заказчиками, сроки переносились, а шикарные на изначальных рендерах и в проектной документации объекты значительно упрощались. Стадионы все же были построены в срок — правда, нередко в самый крайний, и во время чемпионата мира к ним ни у кого не возникало вопросов. Месяц мундиаля они отслужили прекрасно, подарив мировому зрителю прекрасную современную телекартинку.
Однако не успел закончиться ЧМ, а гости — разъехаться по домам, как футбольные объекты начали сыпаться. Уже 15 июля, в день финала Франция — Хорватия, волгоградский стадион после ливня буквально «уплыл» вместе с грунтом.
В дальнейшем «Волгоград Арену» вроде бы «собрали», и она неплохо послужила «Ротору» в ФНЛ, а в первых турах нового сезона и вовсе собирала по 25 тысяч зрителей — российский болельщик основательно подсел на футбол и готов был ходить на стадионы мундиаля на матчи любого уровня. Но с приходом холодов и трибуны «Волгоград Арены» несколько поредели. Дело в том, что вместо капитальной кровельной крыши на этом стадионе установлены мембранные полотна, которые не слишком хорошо защищают зрителей от ветра и осадков.
Впрочем, климат позволяет растянуть футбольный период в Волгограде чуть ли не до ноября, так что такое упрощение стадиона там чувствуется не так остро. А вот как быть нижегородским болельщикам, никто пока так и не объяснил. На стадионе «Нижний Новгород» практически отсутствует изначально обещанный фасад из стеклянных панелей («в форме волн Оки и Волги») — вместо него строители опять-таки натянули продуваемые мембраны, которые местные жители тут же нарекли «тряпочками».
Самым проблемным же оставался самарский стадион, который достраивали в мае 2018 года, а асфальт вокруг укладывали в последние дни перед стартом мундиаля. А разбирательства между властями региона и ПСО «Казань», строившей «Самара Арену» тянутся по сей день. Более того, как писало недавно «Реальное время», самарский и саранский стадионы... до сих пор не сданы в эксплуатацию. По крайней мере, если верить представителю ПСО «Казань». Если это так, то главное событие 2018 года частично проходило, по сути, на «нелегальных» стадионах. Как и матчи РПЛ и ФНЛ год спустя.
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