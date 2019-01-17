От «тряпочек» арены мундиаля в Нижнем до челнинского «недостадиона» и саратовских развалин

Пять спортивных сооружений ПФО, за которые местным властям должно быть стыдно

Футбольный чемпионат мира в России серьезно подтянул спортивную и городскую инфраструктуру в «мегаполисах» европейской части страны, но на карте Поволжья по-прежнему есть города, за «дворцы спорта» и стадионы в которых местным властям должно быть стыдно. Спортивная редакция «Реального времени» выбрала пять арен, которые построили «не на совесть» или которым срочно необходима реконструкция, а то и вовсе уход из большого спорта.

Арена «Нижний Новгород»: стадион без фасада

Город: Нижний Новгород

Введение в строй: апрель 2018 года

Вместимость: 45 000

Стоимость: 17,2 млрд руб

Новый футбольный стадион Нижний Новгород получил аккурат к мундиалю – весной 2018 года. Казалось бы, в сроки, хоть и со скрипом, уложились, однако после официального открытия объекта глазам нижегородцев открылась грустная правда: они получили не совсем то, что им обещали. Дело в том, что в первоначальном проекте стадиона «Нижний Новгород» его фасад представлял собой плавные стеклянные конструкции, изображающие волны Оки и Волги. Однако вместо стеклянных пластин по периметру конструкции натянули легкие бело-синие мембраны, которые нижегородцы тут же нарекли «тряпочками».

Вот как должен был выглядеть стадион:

А вот каким он получился:

Фото nn.ru

Насколько это сооружение тянет на 17,2 миллиардов рублей — судить вам. Когда в нижегородских СМИ и социальных сетях поднялся шум, генеральный подрядчик строительства АО «Стройтрансгаз» все-таки решил объяснить, почему арена была «упрощена».

— Первоначальное решение по проекту фасада стадиона было исключено по требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России» в 2014 году при прохождении государственной экспертизы проектной документации, — сообщили изданию NN.ru в компании застройщика. – В связи с этим было найдено техническое решение по устройству фасадного покрытия, отвечающее всем необходимым требованиям к качеству и в соответствии с разработанной архитектурной концепцией стадиона. Общая площадь фасада из ветрозащитных полупрозрачных мембран белого и синего цветов, выполненных из поливинилхлорида повышенной прочности, составляет около 10 тысяч кв. м. Он защитит зрителей от ветра и осадков, — прокомментировал застройщик.

Во время чемпионата мира нижегородский стадион принял ряд прекрасных матчей (особенно запомнилось эпичное сражение сборных Аргентины и Хорватии). Для жаркого дня такая арена подходит более чем полностью, ведь со стороны Стрелки — места слияния двух рек — идет легкий ветерок, который обдувает зрителей сквозь мембраны. Однако в России бывает не только июль и еще проводится внутренний чемпионат — причем по системе «осень-весна». Сидеть два часа на арене «без стен» в ноябре или марте – сомнительное удовольствие.

Сразу после открытия, в апреле прошлого года, первые зрители поспешили поделиться с миром, что находиться на стадионе довольно тяжело — именно из-за повышенной «продуваемости».

При этом в видео на сайте генподрядчика стадион изображен застекленным.

Учитывая, что это арена крупнейшего международного форума в мире спорта, «Нижний Новгород» уверенно занимает первую строчку в нашем антирейтинге.

Стадион «КАМАЗ»: когда временные трибуны выдают за международный уровень

Город: Набережные Челны

Введение в строй: 1977 год

Вместимость: 6 248

Последняя реконструкция: 2015 год

Стоимость: 200 миллионов рублей

Челнинский стадион, построенный более сорока лет назад, конечно, и не дотягивает до определения «культовый» или «легендарный», но совершенно точно имеет статус исторического и сакрального для местного футбольного клуба «КАМАЗ». Именно здесь, в парке «Гренада», практически в самом центре Набережных Челнов, эта команда принимала матчи тогда еще Высшей лиги России, достойно играла со «Спартаком» и «Торпедо», занимала 5-е и 6-е места в первенстве и выступала в еврокубках (дошла до полуфинала Кубка Интертото в 1996 году). Когда такие стадионы реконструируют, обычно стараются оставить их «дух» — ну или хотя бы фасад, как это было сделано на московских стадионах «Лужники» и «Динамо».

Однако в Челнах пошли другим путем и просто сровняли с землей все имеющиеся трибуны, а затем «в чистом поле» возвели временные сборные конструкции, какие сооружают для краткосрочных турниров. Подобные стадионы даже в Италии, где далеко не самая лучшая спортивная инфраструктура, используют лишь как временное решение — например, на период строительства или реконструкции имеющегося стадиона. Так, например, поступил клуб Серии А «Кальяри», для которого возвели временные трибуны, пока его родная арена перестраивалась.

Фото stadiums.at.ua

Причем даже это решение выглядит куда более основательным и привлекательным, чем новая постоянная арена в Челнах. И это не говоря уже о том, что на Апеннинах климат куда более благоприятный для игр на таких «легких» стадионах, нежели на берегах Камы. Футболисты «Кальяри» даже поблагодарили строителей за быстроту возведения сборных конструкций и угостили их пенным напитком.

Между тем, в первоначальном варианте нового стадиона «Камаза» предлагался вполне себе симпатичный проект, очень похожий на стадион «Сатурн» в подмосковном Раменском. Так должен был выглядеть стадион изначально:

Мы обратились в отдел маркетинга ФК «Камаз» с просьбой прокомментировать ситуацию.



— Прежний проект был более приспособлен к проведению соревнований высокого уровня – там были козырьки и выглядел он более эстетично. Но когда проводили реконструкцию стадиона, к футбольному клубу, как это часто бывает в России, за пожеланиями не обратились, — рассказал «Реальному времени» руководитель маркетингового отдела ФК «Камаз» Артем Закиров. — Плюс, возведением занималась местная строительная компания, которая вообще не имела опыта строительства спортивных сооружений.

И вот что построили в итоге:

Фото vk.com/stadion_kamaz

Из республиканского бюджета на всю эту затею выделили 200 миллионов рублей. Открытие стадиона неоднократно откладывалось и переносилось. В итоге число посадочных мест сократилось с 15 тысяч (до «реконструкции) до 6 248.



В общем, во втором городе республики просто утратили свой исторический «футбольный храм» — пусть и морально устаревший, а вместо него получили стадион, который при среднем урагане может унести в соседний Нижнекамск.



— Что касается инфраструктуры для административного и спортивного блока (футбольное поле, раздевалки, рабочие кабинеты и т.п.), то это более чем достойно для функционирования клуба и проведения футбольных матчей на хорошем уровне, — продолжает Закиров. — Но если говорить о комфорте для болельщиков, которые посещают матчи нашей команды, то нам, конечно, необходима модернизация инфраструктуры. Нужны стационарные трибуны и навесы над ними, места для организации торговли и питания, увеличение посадочных мест для полноценной сертификации стадиона в РФС для проведения матчей с соперниками более высокого уровня, системы безопасности и организации прохода зрителей на стадион, корпоративные ложи и так далее. Сейчас же мы существенно зависимы от погодных условий, и при играх в дождь, холод или сильный ветер посещаемость наших игр резко падает. Но даже в таких условиях наш клуб постоянно находится в лидерах по посещаемости в своем дивизионе. Полагаем, что если стадион будет качественно модернизирован, то средняя посещаемость домашних игр ФК «КАМАЗ» заметно увеличится, — резюмировал руководитель маркетингового отдела ФК «Камаз».

Дворец спорта ЦСК ВВС: бесконечный самарский сериал, или младший брат питерского стадиона

Город: Самара

Введение в строй: 1966 год

Вместимость: 3000 мест

После реконструкции: 4300 мест (по проекту)

Заявленная цена: до 1,15 миллиарда рублей

Ледовый дворец в Самаре вполне может претендовать на статус младшего брата питерского футбольного стадиона — столько интриг, доработок, вложений денег было за то время, что его пытались обновить.

Изначально у местных властей возникла идея полностью снести арену из-за ее ветхого состояния и построить новый ледовый дворец. Точкой кипения для самарцев стала история 2015 года, когда хоккейному клубу ЦСК ВВС отказали в участии в первенстве Высшей хоккейной лиги, поскольку дворец не прошел лицензирование. Так что вскоре самарцы приступили к проектированию обновленного ледового дворца.

Сначала проект реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС разрабатывали почти за 26 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета, и закончили разработку уже в 2016 году. Непосредственно на само строительство, по планам самарских властей, должны было уйти 1,15 миллиарда рублей. Вскоре планы поменялись, и вместо тотального разрушения начали подумывать о перестройке стадиона, но здравый смысл все же возобладал, и областные власти вновь вернулись к идее сноса устаревшего здания и возведения нового.

В мае 2017 года мэрия Самары «обрадовала» местных любителей хоккея известием о том, что с новой ареной придется еще немного повременить, ибо снос старого дворца спорта и строительство нового на его месте потребует внесения изменений в правила застройки и землепользования города.

Арену все же окончательно снесли, однако в сентябре 2017 года губернатор Самарской области Николай Меркушин был смещен с должности решением Кремля, и его идея с новым Дворцом спорта повисла в воздухе. Новый глава региона Дмитрий Азаров не сразу заинтересовался продолжением проекта, но всем было понятно, что самарцы ждут возведения нового ледового сооружения, так что решение похерить эту инициативу стало бы большим имиджевым провалом нового губернатора.

Работы продолжились, но приключения самарского дворца не закончились. В мае 2018 года стало известно, что проект, на который потратили 26 миллионов, чем-то не устроил новое руководство региона, так что его нужно пересмотреть и доработать еще раз. Тогда главное управление организации торгов Самарской области объявило тендер по корректировке проекта, разработанного в 2017 году и получившего положительное заключение госэкспертизы, выделив на эти цели еще 121 млн рублей.

В общем, эпопея продолжается, а местный хоккейный клуб ЦСК ВВС, который сегодня борется за место в плей-офф первенства ВХЛ, вынужден выступать на арене «Кристалл», вмещающей 473 зрителя.

ДС «Нагорный»: стадиону уже ничто не поможет

Город: Нижний Новгород

Введение в строй: 1965 год

Последняя реконструкция: 2007 год

Вместимость: 5600 мест

Стоимость новой арены: 6 миллиардов рублей

Еще один нижегородский объект, с которым большому спорту пора полностью разрывать отношения, один из двух (второй в Новосибирске) наиболее устаревших стадионов в КХЛ. Местное «Торпедо» вынуждено проводить свои предсезонные турниры в совсем допотопном дворце спорта имени В. Коноваленко, а основные матчи в рамках КХЛ — в КРК «Нагорный», который реконструировали уже столько раз, что следующее такое предприятие будет сравнимо с уколом витаминок смертельно больному, не иначе.

Последняя «припарка» была произведена в 2007 году, когда в Суперлиге было введено правило, по которому команды-участницы должны иметь арены, вмещающие не менее 5500 зрителей. Однако и эта реконструкция не помогла старенькому «Нагорному» стать более-менее приличным заведением — хотя бы для проведения концертных мероприятий. В сентябре 2008 года здесь был отменен концерт британской рок-группы Deep Purple. Представители МЧС заявили тогда, что помещение не соответствует правилам пожарной безопасности. О том, что стадион в Нижнем холодный и сильно продувается, говорили и некоторые игроки команд КХЛ.

Фото kassir.ru



О необходимости строить в городе новый стадион задумались в 2017 году, а в 2018-м определились с его точным расположением – все на той же Стрелке по соседству с футбольной ареной.



Согласно информации, публикуемой в СМИ, объем инвестиций составит 6 миллиардов рублей. Причем участок под строительство решено передать застройщику ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» в безвозмездное пользование, правда, при условии, что при строительстве будет благоустроена и территория вокруг храма Александра Невского.

Подготовку документации нового объекта планируется завершить к маю нынешнего года, а строительство займет 34 месяца.

«Волга»: футбольный стадион или полигон?

Город: Саратов

Введение в строй: 1950 год

Вместимость: оценить невозможно

Реконструкция или постройка новой арены: пока не планируется

Саратовская спортивная инфраструктура вызывает строго негативные эмоции у жителей и гостей города. Саратовцы справедливо указывают на третий по численности город региона – Балаково, в котором все спортобъекты были приведены в порядок при поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, уроженца и фактического «куратора» области.

Сегодняшнее состояние саратовского стадиона «Волга» рождает только одну ассоциацию: здесь проходили боевые действия, и никакая реконструкция ему уже не поможет.

Фото volodin-saratov.ru



Фото fn-volga.ru

Разбитые до основания дорожки, проржавевшие и разваленные конструкции, некогда служившие трибунами, покосившиеся мачты освещения – все это сегодня служит базой специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, в которой юные спортсмены осваивают разные виды спорта: футзал, легкую атлетику, художественную гимнастику, лыжные гонки. Как видите, оценить «вместимость» объекта попросту невозможно.



Фото fn-volga.ru

Другой вопрос, как здесь вырасти в профессионального спортсмена, когда вместо дорожек – резиновые листы, лежащие в хаотичном порядке, на которых легко получить серьезную травму несовместимую с профессиональным (и даже массовым) спортом.

Во время визита Вячеслава Володина в поселок Комсомольский Заводского района Саратова в сентябре 2018 года одна из местных жительниц попросила его приехать на стадион «Волга». Что тот и сделал. Там Володина встретили родители спортсменов и тренеры, которые пожаловались на удручающее состояние объекта. Осмотрев эту разруху, Володин поручил мэру Саратова Михаилу Исаеву съездить в Балаково, дабы перенять опыт реконструкции спортивных объектов.