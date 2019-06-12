День России в регионах: как страна будет отмечать самый молодой государственный праздник

Флаги в 50 метров, масштабная варка плова, Кустурица, кино на ледоколе и узбеки в Сибири

Фото: Максим Платонов

12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете — именно к этому событию был приурочен «День независимости России», впоследствии ставший просто «Днем России». «Реальное время» узнало, чем попытаются удивить гостей и горожан самые разные города и регионы страны. В Казани, например, установят 50-метровый флаг, в Москве погрузятся в средневековье, а в Уфе будут варить плов и ждать Эмира Кустурицу. Об этом и многом другом — в нашем обзоре.

Казань: 50-метровый флаг России, рэпер с ТНТ и «Братья Грим»

В Казани в День России установят 50-метровый флагшток в парке Победы — об этом на совещании в мэрии рассказал начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Похожие флагштоки установили в рамках нацпрограммы «Держава XXI век» в Волгограде и Томске, к 2020 году они появятся во всех субъектах России. Флаг поднимут в 10 утра.

Помимо этого, в шесть вечера на Кремлевской набережной начнется концерт, на котором выступят молодежные группы республики и более известные имена, в том числе группа «Братья Грим» и победитель телепроекта «Песни» на ТНТ 24-летний рэпер из Казани Вячеслав Исаков, выступающий под псевдонимом Slame.

Праздничные мероприятия пройдут на 12 городских площадках, а завершатся они салютом в акватории Казанки.

Вечером на Кремлевской набережной начнется концерт, на котором выступят молодежные группы республики и более известные имена, в том числе группа «Братья Грим». Фото sxodim.com

Москва: большой концерт на Красной площади, средневековый фестиваль, «Турнир Святого Георгия» и «Самоварфест»

Самый молодой госпраздник РФ в Москве отметят, прежде всего, концертом на главной площади стран — он стартует в 18:30 с программы диджеев, через час на сцене Красной площади выступят «Любэ», Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Дима Билан, Гарик Сукачев, Валерия, Скляр, Сергей Трофимов, Надежда Бабкина, Стас Михайлов, Юрий Антонов, «Чайф», «Звери». Московские власти заявили, что в 2019 году организаторы обещают самое масштабное и яркое шоу за всю историю праздника: запускать вечерний фейерверк будут сразу на 16 городских площадках, главной из которых станет опять же Красная площадь.

Главной площадкой праздника Москва сделала Коломенское, где пройдет фестиваль «Времена и эпохи 2019». Усадьбу обещают погрузить в средневековье, главной темой представления станет военное искусство — в парке разобьют лагерь «крестоносцы и воины Тевтонского ордена». Здесь же состоится и самое масштабное зрелищное событие — «Турнир Святого Георгия».

Состоится в столице РФ также «Самоварфест» с огромным стогом сена, на «Аллее регионов» пройдут мастер-классы по народным ремеслам, где предложат изучить этнотуристические маршруты и познакомят с традициями народов России. От Музея Победы начнется мотопробег «Ночных волков», там же выступят чирлидерш и пройдут показательные выступления кинологической службы Росгвардии.

В столице РФ состоится «Самоварфест». Фото utro.ru

Уфа: конкурс «Добрый плов», международный фестиваль с участием Кустурицы и открытие фонтана

В Уфе в День России введут запрет на розничную продажу алкоголя. Как объяснили местные власти, делается это в связи с проведением в этот день народного праздника Сабантуй. Одним из главных событий башкирской столицы в праздник независимости страны станет открытие в полдень фонтана «Часы» на площади им. Ленина. В амфитеатре за Конгресс-холлом «Торатау» стартует международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». В рамках фестиваля обещают выступление группы «Би-2», в субботу — приезд музыканта и режиссера Эмира Кустурицы и его группы No Smoking Orchestra.

Наконец, под вечер 12 июня состоится движение участников Праздника городов и районов Башкортостана, которые пройдут костюмированным марш-парадом по улице Заки Валиди до Конгресс-холла «Торатау». Участники парада будут выстроены «коробками» по 50—60 человек через 3—5 метров. Парад национальных костюмов и кулинарный конкурс «Добрый плов», которые также пройдут в День России в столице РБ, сделали Уфу одним из мест, вошедших в рейтинг городов лучших для гостей праздника в РФ.



Парад национальных костюмов и кулинарный конкурс «Добрый плов», которые также пройдут в День России в столице РБ, сделали Уфу одним из мест, вошедших в рейтинг лучших городов для гостей праздника в РФ. Фото Ирины Анисимовой

Тамбов: контур страны мелом на площади в 300 «квадратов», реконструкция Сталинградской битвы и «Чиж»

В Тамбове празднование начнется общегородским уличным флешмобом «Карта России»: участники нарисуют мелом на асфальте контур карты страны и закрасят его в цвета российского триколора. Площадь рисунка составит 300 квадратных метров. Присоединиться к акции могут все желающие.

На Заречной территории Тамбова устроят фестиваль военной реконструкции, зрители которого смогут стать свидетелями Сталинградской битвы. Тамбовские реконструкторы, на пару с воронежскими, обещают воссоздать события 1942 года в половине двенадцатого дня. Лучшую тамбовскую улицу — Набережную — сделают гастрономической площадкой для совместного приготовления блюд. В пять вечера должен начаться «парад колясок». Хедлайнером вечернего концерта станет рок-группа «Чиж». Тамбов также вошел в топ-5 лучших мест для празднования 12 июня.

В Тамбове в 5 часов вечера должен начаться «парад колясок». Фото onlinetambov.ru

Санкт-Петербург: «Бал цветов», национальные кухни в Приморском парке и «Битва на Неве»

Санкт-Петербург сегодня отличится, во-первых, фестивалями духовых оркестров, цветов и национальных кухонь в приморском парке Победы: участниками последнего станут 15 ресторанов, которые представят традиционные кухни различных народов.

В рамках праздника гостям Питера предложат побывать на историческом фестивале «Битва на Неве» на Петропавловской площади, а на Невском проспекте состоится «Бал цветов». На пляже Петропавловки проведут фестиваль песчаных скульптур (вход платный — от 300 рублей). Потанцевать предложат на Свердловской набережной на мероприятии «Русь танцевальная» (будет звучать, соответственно, национальная музыка) и на флешмобе «Танцуй, Россия» на Невском проспекте.

В рамках праздника гостям Питера предложат побывать на историческом фестивале «Битва на Неве». Фото visit-petersburg.ru

Иркутск: кинофестиваль на ледоколе, колонна с 50-метровым флагом и «Пояс дружбы»

В Иркутске празднования начнутся с торжественного митинга у площади мемориала «Вечный огонь» в час дня, после чего сотни волонтеров построятся в колонны, чтобы пронести 50-метровое полотно российского триколора: они прошествуют от мемориала «Вечный огонь» до площади у памятника Александру III.

В два часа дня начнется концертная программа фестиваля национальных культур, а представители национально-культурных организаций в этнических костюмах представят свои «пояса дружбы», украшенные узорами и орнаментами.

На ледоколе «Ангара» пройдет фестиваль документальных фильмов под названиями «Иркутск самодержавный», «Служить России», «Клятва на верность Родине», «Под Андреевским флагом». Как и в Уфе, власти города запретят розничную продажу алкоголя с 8 утра.

На ледоколе «Ангара» пройдет фестиваль документальных фильмов. Фото domotdiha.ru

Краснодар: флешмоб «Я люблю Россию» с огромным флагом и вручение паспортов 14-летним

В Краснодаре День России отметят несколькими фестивалями, концертами и флешмобом. В 10 утра начнется флешмоб «Я люблю Россию», ради которого на Главной площади соберутся более 500 человек одновременно, чтобы развернуть огромный флаг Российской Федерации. Чуть позднее в городском саду откроется городской фестиваль народной песни «Цвети и пой, кубанская столица», в рамках которого 200 детей из различных коллективов исполнят народные песни.

Большой концерт столицы Кубани намечен на шесть вечера, начнется он с выступления кубанского духового оркестра. В рамках этого концерта на Главной площади тем молодым людям, кто достиг в этот день 14-летия, торжественно вручат паспорта граждан РФ. Хэдлайнерами праздника станут рэп-исполнители Тима Белорусских и PLC.

В Краснодаре в 10 утра начнется флешмоб «Я люблю Россию». Фото gorod-novoross.ru

Тюмень: огромный этнофестиваль в деревне, флешмоб «Танцы народов России» и велопарад

В одной из сибирских столиц РФ Тюмени День России откроется 25-м юбилейным фестивалем «Мост Дружбы» на Цветном бульваре, во время которого гостей праздника поздравят лидеры национально-культурных автономий и организаций Тюменской области, после чего состоится флешмоб «Танцы народов России». Программа фестиваля обещает быть рекордной: сразу две сцены (одна у КЦЗ «Золотые ворота Сибири», вторая — у фонтана), порядка 200 творческих номеров, 25 национальных подворий. Утром же в Тюмени стартуют велопарад и велофестиваль с пятью спецплощадками, проездами по модульному памп-треку и велосипедным дорожкам парка и мастер-классами езды по пересеченной местности.

Впрочем, основным центром празднования 12 июня в Тюменской области станет не столица региона, а… деревня Песьянка, ставшая экополисом «Фестивальный», где стартует масштабный этнофестиваль «Небо и земля», темой которого в 2019 году станут мировые сказки: всего посетителей фестиваля ждут 750 мероприятий, включая 40 концертов тюменских, российских и зарубежных артистов, праздник красок Холи, огненные шоу, ночные представления, выставка арт-объектов, всероссийский флешмоб «Хоровод мира». Разместить гостей обещают в палаточных городках.

Основным центром празднования 12 июня в Тюменской области станет деревня Песьянка, где стартует масштабный этнофестиваль «Небо и земля». Фото etnofestival.com

Екатеринбург: хор в 1 700 певцов и детская регата «Паруса России»

В уральской столице России празднования стартуют в Историческом сквере на ступенях лестницы, ведущей к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Здесь появятся сценическая площадка и мультимедийный экран. На улице Горького установят костюмерные шатры.

Запомниться празднование в Екатеринбурге должно и огромным хором в 1 700 певцов, представляющих 70 коллективов города и окрестностей, от детских до ветеранских. Тексты песен хора будут транслироваться для собравшихся на мультимейдийном экране. Помимо этого, в столице Свердловской области состоятся гонки флота «Паруса России», в которых примут участие 60 детских яхт и 210 юных яхтсменов.

В столице Свердловской области состоятся гонки флота «Паруса России», в которых примут участие 60 детских яхт и 210 юных яхтсменов. Фото komatek-club.ru

Красноярск: День России станет узбекским

Нельзя не отметить и Красноярск, в котором День России выпадает на последний день праздничных мероприятий в рамках дня рождения самого города. Основные празднества состоятся на острове Татышев, где на восточной стороне в 10 утра пройдет спортивно-культурное молодежное мероприятие «Интерземлячество», а с полудня начнется краевой межнациональный фестиваль «День России. Содружество на Енисее», хозяевами которого, так уж получилось, в 2019 году стали… узбеки. Узбекская национально-культурная автономия откроет свои национальные подворья, восточный базар и интерактивное пространство «Знакомьтесь — Узбекистан». На фестивале красноярских узбеков выступит более 20 национальных творческих коллективов.



В Красноярске основные празднества состоятся на острове Татышев, где пройдет спортивно-культурное молодежное мероприятие «Интерземлячество». Фото gornovosti.ru