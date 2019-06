От стройки космодрома до контракта с Black Star: кто такой победитель шоу «Песни» Слава «Slame» Исаков

«Реальное время» пообщалось с первыми учителями, друзьями и бывшими коллегами победителя второго сезона шоу «Песни» на ТНТ Вячеслава Исакова

Телеканал ТНТ несколько дней назад показал финал второго сезона шоу «Песни» с Тимати и Бастой в жюри. Победителем проекта, обладателем призовых и контракта с расставшимся с Егором Кридом лейблом Black Star стал 24-летний артист родом из Альметьевска Вячеслав Исаков. После небольшого всплеска активности в СМИ исполнитель перестал давать интервью. О становлении характера «настоящего мужчины», творческой семье, тройке по обществознанию, кустарных студиях, «раздражающей целеустремленности», работе на разогреве у MiyaGi и Эндшпиля и волнительном трипе казанской рэп-бригады из Казани на московские кастинги «Реальному времени» рассказали первые учителя, друзья и бывшие коллеги артиста.

«Где только наш класс не был, и везде в центре внимания был Слава»

Вячеслав Исаков, последние семь лет известный под псевдонимом Slava Slame, родился 18 декабря 1994 года в нефтяной столице Татарстана, Альметьевске. «Мое детство в принципе было как у большинства, нет какой-то душераздирающей истории. Во дворе бегали, играли в футбол, в войнушки, ходили в школу, были первые симпатии…» — вспоминал он еще до победы на шоу «Песни», в феврале 2019 года, в разговоре с местным изданием ProKazan.

Еще в школьные годы Слава увлекся рэп-культурой, особое впечатление на подростка в нулевые производило творчество топовых американских исполнителей — 50 Cent и Eminem, чуть позже Вячеслав стал слушать и отечественных рэперов, в то время наводнивших российский шоу-биз, в их числе Smoky Mo и 25/17. В 2012 году он окончил среднюю общеобразовательную школу Альметьевска №24, отучившись все 11 классов.



«Я помню его класс, это были очень дружные ребята, — рассказала «Реальному времени» классная руководительница Вячеслава Лилия Валиева, которая вела его c 5-го по 11-й класс. — Вместе мы выезжали на экскурсии в Петербург, Казань, Елабугу — где только наш класс не был, и везде в центре внимания был Слава. Он очень творческий человек, такое бывает редко, но ему были интересны все предметы, в каждой дисциплине он находил какую-то изюминку. В 6-м классе у него была одна тройка — по обществознанию, как сейчас помню, он очень расстроился, называл «общество» своим любимым предметом. Он очень любил музыку. Читаю сейчас в интервью, что он увлекся ею только в 14 лет, но мне кажется, это пришло к нему раньше. В 7-м классе он стал слушать «Бумбокс» и уже начал нам какие-то мотивы показывать, стал играть на гитаре».



Вячеслав Исаков с мамой Аленой Фото: https://vk.com/id210011990

По словам педагога, в школьные годы Вячеслав был стойким, умным, вдумчивым, спокойным и «рос настоящим мужчиной». Совершенно невспыльчивый, но вместе с тем лидер по натуре, очень уверенный в себе и любящий внимание, он вел за собой весь класс. Мама будущей звезды Алена Исакова, «очень живая, активная, творческая и старательная женщина», которая всей душой болела за сына и всячески помогала ему делать первые шаги в карьере.



«Местами даже раздражала его целеустремленность»

«У Славы всегда были эстетические наклонности, созидательные, он увлекался рисованием, я думаю, этим и можно объяснить его выбор университета», — рассказывает Лилия Валиева. После выпуска из школы 18-летний Вячеслав Исаков переезжает в Казань, пройдя серьезный конкурс и поступив на кафедру «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Учеба в КГАСУ в студенческих кругах Татарстана считается одной из самых напряженных: мало того что этот вуз каждый год фиксирует один из самых больших конкурсов на бюджетные места, так архитектурно-строительный и сейчас держит высокую планку по количеству ежегодно отчисляемых за неуспеваемость. Даже во время учебы Вячеслав Исаков не бросает свое увлечение музыкой. В 2012 году он записывает и выкладывает на бесплатных файлообменниках и в соцсетях первые авторские треки — альбом «Больше огня».

Четыре композиции, составившие альбом, были записаны в домашней студии одного из знакомых, который, к слову, посоветовал ему завязывать с рэпом. Музыку начинающий исполнитель так и не бросил, но впредь уже не записывался в кустарных условиях. В 2014 году выходит второй альбом Slava Slame, уже известного в казанских музыкальных кругах, под названием Hello. Записью этого альбома занимался на тот момент казанский продюсер, рэпер и лидер творческого объединения GrataStyle Минтимер Нугманов (сейчас — предприниматель, основатель сети кальянных «Наше место»).

Второй альбом Slava Slame — Hello. Автор дизайна: Артем Агейчев

«Я помню его как очень целеустремленного человека, он уже в то время понимал, чего хочет добиться, и шел к своей цели. Меня, честно говоря, местами даже раздражала его целеустремленность: мы привыкли работать в более спокойных ритмах, а у него энергия всегда перла через край, было видно, как важно для него то, чем он занимается, — вспоминает Минтимер Нугманов. — На каждой репетиции он выкладывался по полной, от него всегда шла позитивная энергия, да и я никогда не слышал, чтобы он хоть раз о ком-либо хоть что-то негативное говорил, о людях всегда — только хорошо. Каким был искренним парнем, таким и остался сейчас».

Стройка космодрома и разогрев публики MiyaGi и Эндшпиля

В студенческие годы Вячеслав Исаков находил время не только на сессии и звукозаписывающие студии: известно, что он был членом движения студенческих трудовых отрядов (СТО — движение, помогающее студентам, обучающимся на профильных направлениях, с временными подработками на летних каникулах) и летом 2015 года в составе строительного отряда «Казань» принимал участие в стройке космодрома Восточный в Амурской области.

Фото: Татарстанское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды»

С 2015 года Slava Slame начинает выступать на фестивалях уровня KFC Battle и Beats and Vibes, где начинающие артисты получают возможность показать себя. Выпускной курс выдался для Вячеслава горячим на события. В январе исполнитель публикует свой сольный трек «Плевать», который разносят по Сети несколько рейтинговых пабликов в соцсетях, в октябре выходит его совместная запись с другим молодым казанским исполнителем David Olise — трек You know. С 2016 года Slame пишется на профессиональных казанских студиях — сначала «Кремлевской», а затем и KazanNova.

Фото: vk.com/slavaslame

6 ноября 2016 года Slava Slame впервые делит сцену с настоящими звездами российского рэпа — молодой казанский артист выступает на разогреве у хип-хоп-дуэта MiyaGi и Эндшпиль в довольно популярном на тот момент городском клубе Arena. В том же году Вячеслав Исаков выпускается из КГАСУ с дипломом бакалавра. Как позже признавался артист в беседе с журналистами «Вокруг ТВ», на последнем курсе перед ним встал вопрос о возвращении в Альметьевск, что, по словам Вячеслава, скорее всего, не дало бы ему шанса дальше развиваться в творческом плане. Тогда его мама продала квартиру в родном городе и купила дом, переехав в Казань, чтобы поддержать сына.



Фото: https://vk.com/slavaslame

После окончания университета он устраивается в одну из казанских IT-компаний в качестве телемаркетолога, но продолжает записывать треки, грезить о музыкальной карьере и посвящать творчеству все свободное время. 11 февраля 2017-го выходит его трек Fire, а 28 февраля Slava Slame появляется в эфире Black Star Radio — в чате начинающих исполнителей «Молодая кровь».

«Скромный и открытый парень, в глазах которого 100% уверенности и концентрации»

10 февраля 2018 года на телеканале ТНТ прошла премьера первого сезона шоу «Песни», в котором молодые артисты боролись за контракт с ведущими российскими музыкальными лейблами и приз в 5 млн рублей. Судьями в проекте выступили Тимати и Максим Фадеев. Каким-то чудом шоу с огромных масштабов рекламной кампанией прошло мимо внимания Вячеслава Исакова — исполнитель узнал о проекте лишь спустя две недели после окончания кастингов и не попал в шоу.

В октябре того же года был запущен отбор во второй сезон «Песен», и этот шанс Slame не упустил. В компании еще пятерых молодых казанских рэп-исполнителей он отправится на кастинг. «Реальное время» пообщалось с участниками «казанской делегации», которые вместе с Вячеславом Исаковым на двух машинах утром 29 октября двинулись «покорять Москву» и команду шоу «Песни».

Фото: vk.com/slavaslame

«На тот момент я еще не был знаком с творчеством Slame, но как собеседник он мне очень понравился — скромный и открытый парень, в глазах которого 100% уверенности и концентрации. Перед тем как все ложились спать, я спросил у него: «О чем ты думаешь?» — на что он мне ответил, что представляет сцену, свое выступление и прорабатывает в голове каждое движение, — вспоминает казанский рэп-исполнитель Булат Каримов. — Ночь перед кастингом, наверное, была самой тяжелой. Перед прослушиванием я начал смотреть его клипы и задался вопросом: «Почему же раньше я его не слышал?» Классная читка, интересный голос, харизма. Я подумал, что у него есть все шансы быть услышанным».

«Кастинги шоу «Песни» сложно сравнить даже с выступлением на сцене, выступать перед профессиональными продюсерами, музыкантами всегда в разы волнительнее, было боязно. Но Славик, по крайней мере со стороны, был спокойным как удав. Он вообще парень-скромняга, всегда держится ровно, спокойно, но очень заметно преображается, как только включается камера — сразу же выкладывается по полной и дает нужную эмоцию, что он и сделал на кастинге», — поделился казанский артист Александр Королев (работает под псевдонимом Alex Dikiy).

«Уже став победителем шоу «Песни», он так же ценит своих друзей»

Из всей компании один Slava Slame с успехом прошел все этапы прослушиваний и кастингов. Уже в телеверсии, на финальном этапе отбора в проект, за казанского рэпера проголосовали оба продюсера второго сезона — Тимати и Баста, совладелец лейбла Gazgolder. Уже на проекте Вячеслав Исаков записал и выпустил ряд сольных треков, в числе которых «Номад», «По пятам» и нашумевший Polaroid, а также трибьют на песню Децла «Мои слезы» в дуэте со своим наставником Тимати.

Успехи Вячеслава Исакова изначально вовсе не были однозначными, исполнитель ни разу не был победителем зрительского голосования, тем не менее его треки сейчас довольно популярны на платформе Apple Music, оставаясь в топе спустя неделю после финала «Песен». В своего подопечного с самого начала верил Тимати, много раз называя Slava Slame «темной лошадкой шоу». 1 июня телеканал ТНТ показал финальный эпизод проекта — безусловную победу, 6 млн рублей призовых и контракт с лейблом Black Star получил именно Исаков.

«Самое удивительное заключается в том, что, уже став победителем шоу «Песни-2», он так же ценит своих друзей и знакомых, остался таким же открытым и доброжелательным парнем. Безумно счастлив за Славу, так как сбылась его мечта, и он может теперь реализовать себя как профессиональный артист», — добавил Булат Каримов.

Официальных заявлений о подписании контракта с казанским рэпером лейбл Black Star и его представители пока не делали. Хотя косвенно можно судить о том, что контракт либо уже в силе, либо вот-вот будет подписан. На прошлой неделе корреспонденты «Реального времени» связывались с Вячеславом, чтобы договориться об интервью. Артист с энтузиазмом отреагировал на предложение, подчеркнув, что «был бы рад поговорить, но теперь может общаться только через своего менеджера Максима Задворнова».



Попытки связаться с представителем лейбла ни к чему не привели — менеджер не отреагировал на сообщения в соцсетях и мессенджерах, не брал трубку. Звонки в пресс-службу Black Star также остались без ответа, после официального запроса с «Реальным временем» связалась ассистент PR-отдела лейбла Полина Дубровская, заверив, что у Задворнова очень плотный график и как только у него появится свободное время, он выйдет на связь. К сожалению, на момент публикации материала ответ нами получен не был.