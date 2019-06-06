Как роуминг и НДС толкнули вверх ценники мобильных операторов

Впервые за два года сотовые операторы начали повышать расценки на мобильную связь

Крупнейшие операторы мобильной связи в России начали поднимать базовые тарифы. В компаниях пояснили, что вынуждены пойти на этот шаг, чтобы компенсировать выпадающие доходы с отменой национального роуминга. Сказалось и повышение НДС, распространение тарифов с безлимитным интернетом и ценовые войны за абонентов. Средний минимальный тариф вырос на 3%, подсчитали в Content Review. Сами операторы говорят, что не собираются в ближайшее время менять расценки, и отмечают снижение популярности традиционных голосовых звонков — абоненты предпочитают им общение в интернете. Поэтому операторы убирают в архив тарифы, которые предлагали «устаревшие» большие пакеты минут и СМС, и меняют их на большие пакеты интернета — этим и объясняется изменение цены. Подробности в материале «Реального времени».

Зимнее повышение

1 июня вступили в силу изменения в закон «О связи», отменившие национальный роуминг. Теперь абоненты не должны переплачивать за исходящие звонки в гостевом регионе, но эта статья доходов будет пополняться в том числе за счет увеличения стоимости тарифов, которое заметили в Content Review.

По материалам исследования агентства (есть в распоряжении редакции), за последние полгода впервые с 2017 года стоимость мобильной связи начала расти. Именно тогда, в декабре 2017-го, СМИ заговорили о ценовой войне — новом витке конкуренции в борьбе за абонентов, когда крупнейшие сотовые операторы начали снижать цены на тарифы.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда проводилось предыдущее исследование, средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь вырос на 3% — с 255 до 262 рублей, указано в отчете. Среди других причин — «повышение НДС на 2 процентных пункта, стагнация ценовых войн операторов в ряде регионов, введение тарифов с безлимитным интернетом и отмена внутрисетевого роуминга».

В отчете агентство указывает, что операторы начали корректировку стоимости с зимы 2019 года. «Не в последнюю очередь это связано с отменой внутрисетевого роуминга и необходимостью компенсировать негативное влияние на рынок тарифов с безлимитным мобильным интернетом, которые <…> снизили выручку от высокодоходных клиентов», — приводятся в отчете слова руководителя агентства Сергея Половникова.

Росстат в сборнике «Социально-экономическое положение России, январь — апрель 2019 года» также отметил повышение стоимости услуг связи в апреле — но на 1,8% по отношению к декабрю предыдущего года. К апрелю 2018-го повышение составило 3,4%. Важно, что в этой категории ведомство учитывает не только услуги телефонной связи (а соответственно, не только стоимость тарифов мобильных операторов), а, например, еще и услуги почты.

Как ситуацию видят операторы

Об отмене национального роуминга говорили по крайней мере с июня 2017 года. Тогда группа парламентариев предложила внести изменения в закон «О связи» и обязать операторов мобильной связи обеспечивать услуги по единой цене внутри страны. Депутаты отмечали, что условия, из-за которых при предоставлении связи в разных регионах возникали дополнительные издержки, уже исчезли, поэтому в национальном роуминге больше нет необходимости. Отмена его, наоборот, поможет развиваться рынку связи, говорили они. В итоге долгожданное постановление подписали только 27 мая 2019 года.

В «Билайне» (услуги бренда предоставляет компания «ВымпелКом») сообщают, что все входящие вызовы на номера клиентов (юридических или физлиц) в поездках по России в сетях любых операторов стали бесплатными уже через два дня после выхода постановления. При этом тарифный план здесь не имеет значения.

В компании заявили, что не собираются повышать цены, но меняют тарифы. Объясняется это изменениями в модели общения: люди предпочитают традиционным голосовым звонкам мобильный интернет: «Поэтому, ориентируясь на изменения в профиле потребления клиентов, мы проводим работы по актуализации уже устаревших архивных тарифов и услуг, предлагая новые, отвечающие их потребностям». Новую тарифную линейку компания представила весной.

Изменение тарифов объясняется изменениями в модели общения: люди предпочитают традиционным голосовым звонкам мобильный интернет. Фото Рината Назметдинова

Представители «Билайна» подтвердили, что прогнозируют влияние отмены национального роуминга на финансовые результаты компании, но существенных изменений в этом отношении не ждут.

В пресс-службе Tele2 заявили об отмене внутрисетевого и национального роуминга еще в августе прошлого года. «В мае мы обнулили стоимость входящих в Крыму и тем самым выполнили главное требование регулятора по приведению условий тарификации в поездках», — добавили представители оператора.

Как уверяют собеседники, в Tele2 не планируют повышать цены в ближайшее время. Здесь также отмечают изменение предпочтений клиентов: «Клиенты привыкают к цифровым сервисам, все активнее потребляют data-услуги и переходят на тарифы с бóльшим пакетом трафика». В компании не уточнили, какие пакеты услуг дороже — с бóльшим пакетом трафика или с бóльшим пакетом минут и СМС, как и не стали подтверждать или опровергать возможные выпадающие доходы, связанные с отменой надбавок за связь в гостевых регионах.

Однако Сергей Половников отмечает меньшую стоимость пакетных тарифов с бóльшим пакетом интернета, чем с бóльшим пакетом минут и СМС. Более дорогой (и для операторов, и для абонентов) является голосовая связь. «Просто потому, что трафик оператору ничего не стоит (он просто съедает емкость сети), а вот голосовые звонки имеют свою цену (благодаря межоператорским тарифам и интерконнекту), потому увеличивать трафик оператору проще, чем увеличивать количество минут», — уточняет собеседник.

«Нет единого подхода и правила по тому, что стоит больше. Бывает, что стоимость одинаковая как для пакета с бóльшим трафиком интернета, так и с бóльшим количеством минут или СМС. В большинстве случаев диапазон цен схож, и упор идет либо на трафик в тарифе либо на звонки», — говорит директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов.

В МТС пояснили, что стоимость входящих в поездках по России была обнулена с 1 июня, с момента вступления в силу изменений в закон. Стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней, уточнили в компании.

В «МегаФоне» оказались не готовы прокомментировать ситуацию. Татарстанский оператор мобильной связи «Летай» не ответил на наш запрос.

Анонимный собеседник, знакомый с ситуацией, отметил, что даже в исследовании роуминг не приводится в качестве основной причины первого за два года повышения цен, и попросил не сбрасывать со счетов повышение НДС и другие факторы, которые указали составители.

Расчеты

Данные по стоимости рассчитывались по методологии, оставшейся неизменной с 2017 года. Для сравнения исследователи взяли наиболее доступные пакетные тарифы для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. В каждом регионе рассматривались тарифы операторов большой четверки — МТС, «МегаФона», «Билайна» и Tele2.

Судя по открытым данным, повышение стоимости действительно прослеживается, и даже в последние месяцы. Например, в мае стало известно, что МТС повышает стоимость межгорода на 10% на тарифах линейки Smart (изменения вступили в силу 31 мая). Tele2 предупредил о повышении цен на международные звонки для подключивших соответствующую услугу. Цены на звонки в Китай и Казахстан стали дороже почти в 2 раза, сообщали в начале мая в Content Review. А в апреле оператор заменил один из тарифов «Безлимит» одноименным, отправив старый в архив, однако новый стал на 20% дороже.

Тогда же в апреле сеть МТС начала оповещать абонентов об изменении отдельных параметров. Например, опция «Все супер» подорожала на 10%. А «МегаФон» закрыл все роуминговые опции, оставив тарификацию стоимостью от 259 до 599 рублей.

По доступности связи Татарстан имеет те же показатели, что и страна в целом. Фото Максима Платонова

Разные условия



Согласно исследованию, не во всех регионах связь одинаково доступна. В первой пятерке субъектов — нефтяные Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Следом идут Сахалинская и Магаданская области, на пятом месте — Москва. Шестое место снова у нефтяного региона — Тюменской области. Наименее доступна мобильная связь в Северо-Кавказском федеральном округе. В семерку аутсайдеров попала Брянская область.

Регионы ПФО, согласно исследованию, находятся на самых разных позициях рейтинга: начиная от Пермского края и Татарстана (25-е и 31-е место соответственно; Татарстан имеет те же показатели, что и страна в целом), заканчивая Мордовией и Саратовской областью (69-е и 76-е места).