Амнистия капитала, отмена роуминга по России, совместные завещания — новое в законодательстве с 1 июня

10 главных законодательных нововведений

Фото: Олег Тихонов

Традиционно с первого дня лета в России вступает в силу основная часть вновь принятых нормативных актов. В этом году с 1 июня звонки абонентам сотовой связи других регионов наконец будут повсеместно тарифицироваться без роуминговой накрутки. Кроме того, начинается третий этап амнистии капитала, анонсированный Владимиром Путиным в феврале. Также впервые появится порядок регистрации изменений в конструкции автомобиля, заполнения бухгалтерской отчетности и некоторых других аспектов жизни россиян. Подробности — в материале «Реального времени».

Звонки между регионами

Требование Федеральной антимонопольной службы отменить национальный роуминг будет удовлетворено с 1 июня. Ведомство отмечало, что тарифы могли противоречить закону о конкуренции. Теперь с отменой национального и внутрисетевого роуминга операторы мобильной связи должны будут установить одинаковые цены на звонки внутри страны для всех абонентов независимо от региона. В гостевом регионе не нужно будет оплачивать входящие вызовы. Закон в декабре прошлого года подписал Владимир Путин. Действие закона распространяется и на Крым. По данным СМИ, россияне до конца года сэкономят на отмененном роуминге 35 млрд рублей.

Амнистия капитала

С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020-го будет реализован третий этап амнистии капитала. О намерении продлить меру еще на один год объявил в феврале на форуме «Деловой России» Владимир Путин: «Мы <…> считаем, что еще на один год как минимум можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями», — приводит слова президента «Коммерсант».

Таким образом, с начала лета россияне снова смогут добровольно декларировать свои активы за рубежом и избежать уголовной, административной, налоговой ответственности.

Первая волна заработала 4 года назад — с 1 июля 2015 года, во второй раз кампания началась 1 марта 2018 года. Каждый раз срок действия меры — 1 год. Пакет законов одобрили в Совете Федерации 22 мая.

ГИБДД откажет в тюнинге, если обновленный вид автомобиля не будет соответствовать его марке. Фото Максима Платонова

Тюнинг в законе



С 1 июня вступает в силу новшество в порядке внесения изменений в конструкцию транспортных средств, на которое правительство подвигли изменения в техрегламенте Таможенного союза от 1 января 2015 года. Теперь начнет действовать постановление федерального правительства, согласно которому для тюнинга сначала нужно будет получить разрешение ГИБДД, потом установить оборудование, а после снова обратиться в Госавтоинспекцию, но уже в другое подразделение. ГИБДД откажет в тюнинге, если обновленный вид автомобиля не будет соответствовать его марке (то есть будет заменяться кузов, кабина или изменится масса автомобиля, а также идентификационный номер и так далее). Рассматривается и возможность выдачи разрешений по упрощенной схеме онлайн.

Некоторые положения, уточняет правовой портал «Гарант», вступят в силу позже — с 1 января следующего года. Это отказ в выдаче свидетельства в случае, если отсутствует протокол проверки в реестре, и отказ в выдаче разрешения, если будет отсутствовать заключение в реестре заключений предварительной техэкспертизы конструкции транспортного средства.

Совместное завещание

С 1 июня заработает норма, по которой супруги смогут составлять совместное завещание и назначать наследником любого человека. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле прошлого года.

Совместное завещание могут оставлять только супруги. Защищенными от потери имущества остаются те, кого по закону нельзя обделить в завещании: дети-инвалиды, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители. Можно наложить запрет на наследование недостойными родственниками и возложить обязанности по действиям с имуществом.

С 1 июня заработает норма, по которой супруги смогут составлять совместное завещание и назначать наследником любого человека. Фото assante.com

Финансовый омбудсмен для ОСАГО

Теперь при наличии разногласий между потерпевшим в ДТП и страховщиком споры по автогражданке должны будут рассматриваться финансовым омбудсменом до подачи иска в суд. Автовладельцам необходимо будет направить страховщику письменное заявление.



Услуги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, но может быть обжаловано в суде.

Миллионы станут тысячами

В первый день лета вступают в силу изменения в бухгалтерской отчетности, которые нужно начать применять в отчетности за следующий год, но у компаний есть право начать пользоваться нововведениями и раньше.

Изменения запускает приказ Минфина РФ от 19 апреля. Самое очевидное изменение — единицей измерения в бухгалтерском балансе и приложениях станут тысячи рублей (раньше были миллионы), от этого изменится и ряд строк. В самой отчетности также появится новая строка о налоге на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль. Нужно будет указывать, подлежит ли отчетность обязательному аудиту. Меняется название классификатора — вместо ОКВЭД будет указываться ОКВЭД 2.

Постепенную отмену платы «Ростелеком» начал еще в 2018 году. Фото Александра Герасимова / evening-kazan.ru

Бесплатный таксофон

С начала лета вдобавок к отмененной ранее плате за местные звонки, а потом и внутри региона, отменяется и плата за междугородние звонки с таксофонов на домашние телефоны. Постепенную отмену платы «Ростелеком» начал еще в 2018 году. В стране насчитывается почти 150 тыс. таксофонов, поэтому мера будет очень эффективной в местностях с плохой сотовой связью, передавал слова главы госоператора Михаила Осеевского портал News.ru.

Табачный коэффициент

С началом лета придется использовать повышающий коэффициент относительно импортной табачной продукции. Размер коэффициента зависит от объема ввезенной продукции, каждый ввозящий из зарубежья россиянин должен будет рассчитать его сам. Существует специальная формула, по которой нужно рассчитать коэффициент в случае, если совокупный объем в натуральном выражении с начала месяца превысит среднемесячный объем, ввезенный в предыдущем году; иначе коэффициент считается равным 1, уточняет «Гарант».



Контроль за операциями с картой

В конце месяца (27 июня) вступает в силу обязательный контроль над некоторыми банковскими операциями россиян. Например, это касается снятия средств с платежной карты, выпущенной иностранным банком. Кредитная организация должна находиться в государстве, которое указал Росфинмониторинг.

В течение трех рабочих дней после момента совершения операции с наличными средствами банк будет обязан сообщить сумму, дату, место, номер карты и другие данные.

Банковские карты могут быть любой платежной системы с функцией PayPass. Фото belgbm.ru

Бонус: казанцы дождались оплаты проезда банковской картой в автобусе

С 1 июня казанцы смогут оплачивать проезд банковской картой прямо в автобусе. Контрольно-кассовые аппараты будут принимать к оплате как транспортные, так и банковские карты, при оплате банковской картой будет выдаваться фискальный кассовый чек. Банковские карты могут быть любой платежной системы с функцией PayPass. Об этом сообщил в понедельник председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, говорится на сайте мэрии. Однако стоить проезд при оплате банковской картой будет столько же, сколько за наличные, а вот транспортная карта сэкономит пассажирам 2 рубля.

В прошлом году в Казани появилась возможность оплачивать проезд банковской картой в метрополитене, трамваях, троллейбусах. Сейчас к такому способу оплаты прибегают 10% горожан, уточнял Абдулхаков.

Уже за несколько дней до 1 июня в некоторых автобусах заменили устройства старого образца на считывающие банковские карты.