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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

10:31, 10.05.2025
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Динар Фатыхов

В аэропорту Нижнекамска в 10.10 по московскому времени мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились с 9.26 по мск. Сейчас аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске работает без ограничений.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Аналогичные ограничения в нижнекамской воздушной гавани вводились 9 мая с 7:50 по 14:00 мск.

Зульфат Шафигуллин

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