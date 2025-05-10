В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Фото: Динар Фатыхов

В аэропорту Нижнекамска в 10.10 по московскому времени мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения вводились с 9.26 по мск. Сейчас аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске работает без ограничений.

Аналогичные ограничения в нижнекамской воздушной гавани вводились 9 мая с 7:50 по 14:00 мск.

Зульфат Шафигуллин