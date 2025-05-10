Размер социальной пенсии в России в среднем составляет 13,5 тысячи рублей

Фото: Михаил Захаров

Размер социальной пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года составил в среднем 13,5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда России.

На сегодня средний размер социальной пенсии в России составляет 13 511,94 рубля в месяц. Такие цифры приводятся по состоянию на начало этого года.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Социальные пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы имеют повышенный размер — 20 153,9 рубля в месяц.

Средний размер месячной пенсии в России на начало 2025 года составил 23 175,17 рубля. Всего в стране насчитывается чуть больше 41 миллиона пенсионеров, находящихся на учете в системе Социального фонда.

Зульфат Шафигуллин