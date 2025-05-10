В Татарстане озвучили план мероприятий в рамках KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане озвучили план мероприятий на KazanForum. Соответствующая информация была предоставлена на совещании в Доме правительства республики.

XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Официальное открытие состоится в столице Татарстана 15 мая в 9:00 по московскому времени в «Казань Экспо».



В этот же день вечером состоится торжественный прием от имени раиса Татарстана Рустама Минниханова.

В пятницу, 16 мая, пройдет заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с участием приглашенных гостей и экспертов.

Зульфат Шафигуллин