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Вучич: снабжение Сербии газом из России — жизненно важный вопрос

21:05, 09.05.2025

В Кремле начались переговоры президентов России и Сербии

Вучич: снабжение Сербии газом из России — жизненно важный вопрос
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В Кремле начались переговоры президентов России и Сербии, Владимира Путина и Александра Вучича.

Владимир Путин отметил, что Россия ценит независимый курс Сербии. Александр Вучич в свою очередь выразил надежду на встречу сторон в Сербии.

Вучич также назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом.

Владимир Путин подчеркнул, что российско-сербские отношения являются конструктивными и обоюдовыгодными.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

7 мая президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая.

Визит состоялся, несмотря на ряд сложностей и предупреждений. Ранее на этой неделе Вучич внезапно почувствовал себя плохо во время пребывания во Флориде и вынужден был отменить запланированные встречи в США и вернуться домой. 3 мая он покинул медицинское учреждение и отменил все планы на ближайшие дни, однако подтвердил намерение посетить Москву на 9 Мая.

Елизавета Пуншева

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