Вучич: снабжение Сербии газом из России — жизненно важный вопрос
В Кремле начались переговоры президентов России и Сербии
В Кремле начались переговоры президентов России и Сербии, Владимира Путина и Александра Вучича.
Владимир Путин отметил, что Россия ценит независимый курс Сербии. Александр Вучич в свою очередь выразил надежду на встречу сторон в Сербии.
Вучич также назвал снабжение Сербии газом из России жизненно важным вопросом.
Владимир Путин подчеркнул, что российско-сербские отношения являются конструктивными и обоюдовыгодными.
7 мая президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая.
Визит состоялся, несмотря на ряд сложностей и предупреждений. Ранее на этой неделе Вучич внезапно почувствовал себя плохо во время пребывания во Флориде и вынужден был отменить запланированные встречи в США и вернуться домой. 3 мая он покинул медицинское учреждение и отменил все планы на ближайшие дни, однако подтвердил намерение посетить Москву на 9 Мая.
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