Татарстан вошел в топ-5 регионов по дешевизне газировки

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в список пяти регионов с самыми низкими ценами на газировку. Соответствующее исследование представил Росстат.

Самая дешевая газировка в России продается в Ивановской (19,9 рубля), Липецкой (21,3) и Пензенской областях (21,3), а также в Татарстане (21,4) и в Орловской области (22,3).

Реальное время / realnoevremya.ru

Дороже всего в стране подобный напиток обходится жителям Чечни, где 0,5 литра стоили 84,5 рубля. В топ-3 самых дорогих также входят Ненецкий АО (67 рублей) и Мурманская область (64,6 рубля).



В марте депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала предложение о запрете продажи сладкой газировки детям.

Зульфат Шафигуллин