Премьер-министр Малайзии и лидер Туркменистана заявлены почетными гостями на KazanForum
Премьер-министр Малайзии Анвар Бин Ибрагим и лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявлены в качестве почетных гостей экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщили на совещании в Доме правительства республики.
Также KazanForum в качестве зарубежных почетных гостей посетят вице-президент Ирана Фарзане Ансари, заместители премьер-министров Азербайджана и Узбекистана Шахин Мустафаев и Жамшид Шоджаев. Кроме этого в список участников заявлены председатель Попечительского совета AAOIFI Ибрагим бин Халифа аль-Халифа и советник генсека организации исламского сотрудничества по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо.
Самыми многочисленными будут делегации Малайзии, Туркменистана, Афганистана и Турции. Всего ожидается присутствие 10 026 участников из 99 стран мира.
XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» состоится в Казани с 13 по 18 мая.
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