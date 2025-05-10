В Индийский океан упал запущенный в 1972 году космический аппарат

Фото: Реальное время

В Индийский океан упал запущенный в 1972 году советский космический аппарат «Космос-482». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Сход аппарата в океан был проконтролирован автоматизированной системой, предназначенной для предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Космический аппарат был запущен Советским Союзом в 1972 году для исследования Венеры. Из-за возникшей неисправности «Космос-482» остался на орбите Земли и постепенно приближался к планете. Шансы падения аппарата на человека составляли 1 к 10 тысячам.

Ранее, в начале мая, во избежание столкновения с космическим мусором орбиту Международной космической станции (МКС) увеличили на 540 метров.

Зульфат Шафигуллин