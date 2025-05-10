Программа капремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%

Фото: Максим Платонов

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 19%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В программу капремонта в этом году включены 911 домов из 42 муниципалитетов. На сегодняшний день продолжаются работы по организации электронных аукционов. Подрядные организации определены на 708 объектах, из них в 387 домах начат ремонт, что составляет 19% от плана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ремонтные работы в других домах должны быть начаты с середины мая. Всего за прошедшие две недели завершен ремонт в девяти многоквартирных домах в пяти муниципалитетах.

Напомним, в апреле Госдума вывела из-под обязательного финконтроля фонды капремонта.

Зульфат Шафигуллин