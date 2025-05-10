Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Днем местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +13 до +18 градусов, в Казани — от +14 до +16 градусов.
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