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Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

07:00, 10.05.2025

Днем местами небольшой дождь

Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами с порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +13 до +18 градусов, в Казани — от +14 до +16 градусов.

Галия Гарифуллина

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