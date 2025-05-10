В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска с 9:26 по московскому времени введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичные ограничения в аэропорту Нижнекамска вводились 9 мая с 7:50 по 14:00 мск.

Зульфат Шафигуллин