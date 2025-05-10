В Татарстане запустили конкурс «Курше фест» с призом 500 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт народному конкурсу дворовых событий «Курше фест» с главным призом 500 тыс. рублей. Мероприятие станет продолжением программы «Наш двор».

Участники «Курше фест» могут выиграть гранты и направить их на организацию событий в собственных дворах. На конкурс будут допущены граждане республики от 18 лет, самозанятые и управляющие компании, ТСЖ, ТОС, ИП и НКО. Заявку для участия надо отправить до 15 июня, победителей назовут 1 июля.

— Инициатива с данным конкурсом очень хорошая. У нас столько спортивных объектов, общественных пространств. Везде должна быть активность. Руководству на местах следует активнее работать в этом направлении, — поддержал проект Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Максимальный размер вознаграждения победителям составит 500 тыс. рублей.



Ранее Рустам Минниханов посетил Приволжский район Казани, где ознакомился с результатами благоустройства дворовой территории, проведенного в рамках республиканской программы «Наш двор».

Зульфат Шафигуллин