В Казани состоялся салют в честь Дня Победы

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в акватории Казанки состоялся салют в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск салюта производили с шести точек. Наблюдать за красочным зрелищем можно было с городских дамб и набережных.

По окончании фейерверка зрителей развезут — к остановке «Энергетический университет» и к перекрестку улиц Ташаяк и Саид-Галеева подадут общественный транспорт.

В честь Дня Победы 9 мая метрополитен Казани будет работать до 00.30. В этот день на всех станциях дежурят сотрудники служб метро, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Кроме того, в Казани после праздничного салюта также запустят дополнительные автобусы. В 20.00 на маршруты выйдут 17 единиц транспорта. Автобусы будут курсировать от остановки «Цирк» в сторону ул. Батурина, а также от «Энергетического университета» к ул. Декабристов и от «Молодежного центра» к Кремлевской дамбе.

Напомним, в прошлом году праздничный салют в столице Татарстана отменили. Решение было принято в целях обеспечения безопасности большого скопления людей.

Елизавета Пуншева