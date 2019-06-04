«Мы сделали шаг вперед, но виновных накажем»: УНИКС попрощался с болельщиками до осени

Наверное, не такой развязки ожидали болельщики по окончании столь обнадежившего по осени сезона — все-таки все уже были настроены на возвращение УНИКСа в Евролигу. Однако теплая атмосфера, которую команда и ее фанаты создали в «Баскет-Холле» накануне, заставила забыть о вылете в полуфинале Единой лиги ВТБ. Игроки получили медали, сыграли товарищеский матч с любителями баскетбола, а потом и поужинали вместе с ними. А президент клуба Евгений Богачев заявил, что команда сделала шаг вперед, но виновных в третьем месте в шутку постановил «найти и наказать». Поздравить УНИКС с «бронзовым дублем» в Еврокубке и в Единой лиге приехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин (заодно он передал УНИКСу «посылку» в 3 миллиона рублей от президента республики) и президент Единой лиги Сергей Кущенко. О том, как прошло закрытие баскетбольного сезона — в видеоотчете «Реального времени».