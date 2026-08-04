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Синхронистки России завоевали вторую золотую медаль на турнире

19:13, 04.08.2026

Команда набрала 303,2467 балла, опередив Испанию и Италию

Синхронистки России завоевали вторую золотую медаль на турнире
Фото: Максим Платонов

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российские синхронистки вновь поднялись на высшую ступень пьедестала. В групповой технической программе сборная России заняла первое место, набрав 303,2467 балла.

В составе команды выступили Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

Они опередили испанок (296,4299) и итальянок (284,6725). Это золото стало вторым для российских спортсменов в текущем первенстве.

Первое золото также завоевали синхронистки — 3 августа в произвольной программе групп. На данный момент в активе сборной России девять медалей.

Вадим Вахрушев

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