Синхронистки России завоевали вторую золотую медаль на турнире
Команда набрала 303,2467 балла, опередив Испанию и Италию
На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российские синхронистки вновь поднялись на высшую ступень пьедестала. В групповой технической программе сборная России заняла первое место, набрав 303,2467 балла.
В составе команды выступили Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Они опередили испанок (296,4299) и итальянок (284,6725). Это золото стало вторым для российских спортсменов в текущем первенстве.
Первое золото также завоевали синхронистки — 3 августа в произвольной программе групп. На данный момент в активе сборной России девять медалей.
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