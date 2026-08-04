ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ из-за финансовых проблем

Для продолжения выступлений клубу требовалось около 250 млн рублей

Фото: hcchelny.com

Хоккейный клуб «Челны» из Набережных Челнов не примет участия в сезоне Всероссийской хоккейной лиги — 2026/27. Такое решение озвучил президент клуба Фарид Салахов на встрече с игроками.

— Для функционирования в лиге необходимо порядка 250 млн рублей. Участие возможно только при наличии подтвержденной финансовой устойчивости. Однако мы этого сделать не можем, — передает его слова пресс-служба клуба.

Речь идет именно о паузе, а не о ликвидации, подчеркнул Салахов. Хоккейная школа и традиции будут сохранены. В планах — искать новых инвесторов для возвращения большого хоккея в Набережные Челны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее журналист Алексей Шевченко сообщал, что средств у команды не хватило бы даже на осень. Игрокам обещали выплаты за июль — август, после чего они станут свободными агентами. В прошлом сезоне «Челны» заняли последнее место в ВХЛ, набрав 45 очков в 62 матчах. Клуб провел в лиге три сезона, всегда оказываясь в нижней части таблицы.

Ранее в Набережных Челнах назначили нового начальника управления физкультуры и спорта — им стал Илья Резников, ранее занимавший должность замдиректора спортшколы «Челны».

Вадим Вахрушев