Фигуристы Кагановская и Некрасов выступят на челленджере в Японии
Спортсмены уже получили нейтральный статус от ISU
Тренер Алексей Горшков подтвердил, что его подопечные Василиса Кагановская и Максим Некрасов подали заявку на участие в турнире Kinoshita Group Cup в Японии.
— Заявку на челленджер в Японии уже подали, — передает его слова ТАСС.
Ранее участие дуэта в этом челленджере уже планировалось. Фигуристы получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).
Кагановской 20 лет, Некрасову — 25. Они являются серебряными призерами чемпионата России 2026 года и победителями финала Гран-при России 2025 года.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу пропустит чемпионат мира 2027 года. Причиной отказа от участия стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов.
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