Фигуристы Кагановская и Некрасов выступят на челленджере в Японии

Спортсмены уже получили нейтральный статус от ISU

Фото: Руслан Ишмухаметов

Тренер Алексей Горшков подтвердил, что его подопечные Василиса Кагановская и Максим Некрасов подали заявку на участие в турнире Kinoshita Group Cup в Японии.

— Заявку на челленджер в Японии уже подали, — передает его слова ТАСС.

Ранее участие дуэта в этом челленджере уже планировалось. Фигуристы получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

Кагановской 20 лет, Некрасову — 25. Они являются серебряными призерами чемпионата России 2026 года и победителями финала Гран-при России 2025 года.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу пропустит чемпионат мира 2027 года. Причиной отказа от участия стало отсутствие гарантий безопасности для российских спортсменов.

Вадим Вахрушев