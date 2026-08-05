«Рубин» отзаявил нападающего Даку из заявки в РПЛ
Лучший бомбардир казанцев не сможет играть за команду в чемпионате
«Рубин» отзаявил нападающего Мирлинда Даку из заявки для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В профиле футболиста отсутствует пункт «Текущий клуб», что означает его отзаявку из числа участников чемпионата. Игрок не сможет выступать за команду до обратного включения в заявку.
Ранее сообщалось, что Даку будет продан в московский «Спартак», сумма трансфера озвучивалась 11 млн евро. В понедельник футболист должен был пройти медосмотр перед переходом в новый клуб.
Даку три сезона подряд становился лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионате РПЛ. Всего за казанцев в Премьер-лиге нападающий провел 80 матчей, в которых забил 37 раз — это второй показатель в истории клуба. В текущем сезоне Даку успел отличиться дважды в первых двух турах чемпионата.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».