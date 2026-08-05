«Рубин» отзаявил нападающего Даку из заявки в РПЛ

Лучший бомбардир казанцев не сможет играть за команду в чемпионате

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» отзаявил нападающего Мирлинда Даку из заявки для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В профиле футболиста отсутствует пункт «Текущий клуб», что означает его отзаявку из числа участников чемпионата. Игрок не сможет выступать за команду до обратного включения в заявку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Даку будет продан в московский «Спартак», сумма трансфера озвучивалась 11 млн евро. В понедельник футболист должен был пройти медосмотр перед переходом в новый клуб.

Даку три сезона подряд становился лучшим бомбардиром «Рубина» в чемпионате РПЛ. Всего за казанцев в Премьер-лиге нападающий провел 80 матчей, в которых забил 37 раз — это второй показатель в истории клуба. В текущем сезоне Даку успел отличиться дважды в первых двух турах чемпионата.

Зульфат Шафигуллин