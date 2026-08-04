Шлейхер и Терновой принесли России третье золото на чемпионате Европы

Россияне набрали 443,82 балла, опередив итальянцев и украинцев

Фото: Динар Фатыхов

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Париже.

По итогам шести прыжков российский дуэт набрал 443,82 балла. На втором месте расположились итальянцы Симоне Конте и Раффаэле Пеллигра с 416,46 балла. Третьими стали украинцы Марк Гриценко и Алексей Середа (406,05).

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Эта победа стала третьей золотой медалью для сборной России на текущем чемпионате Европы. Всего в копилке россиян теперь 10 наград: три золота, четыре серебра и три бронзы.

Ранее Никита Шлейхер вместе с Евгением Кузнецовым завоевал серебро чемпионата Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Тогда российский дуэт набрал 408,99 балла, уступив только немецкой паре.

Вадим Вахрушев