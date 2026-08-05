В Казани впервые проходит чемпионат России по гольфу

Республику представляют семь игроков

Фото: Артем Дергунов

В Казани в гольф-клубе «Ак Барс» стартовал 35-й чемпионат России по гольфу. Впервые в истории столица Татарстана принимает главный национальный турнир в этом виде спорта. В соревнованиях участвуют 120 сильнейших гольфистов из 12 регионов России, среди которых семь представителей Татарстана.

— В Казани проходит много национальных стартов, но чемпионат России по гольфу мы принимаем впервые. И вдвойне приятно, что этот турнир юбилейный — 35-й, — рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.



В числе участников — многократные чемпионы и победители Кубка России, а также сильнейшие юниоры страны. Соревновательная программа включает четыре раунда.

По итогам двух первых дней 6 августа определятся 60 финалистов, которые продолжат борьбу за титулы. Заключительные раунды и церемония награждения пройдут 8 августа.

Ранее сборная Татарстана заняла третье место на турнире по регби-7 в рамках II Всероссийской спартакиады, который прошел 1–2 августа в Казани.

Вадим Вахрушев